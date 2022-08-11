证投协会会长大卫·杰乐 矢言继续为散户争取权益

替散户投资者发声逾20年，新加坡证券投资者协会（SIAS）会长大卫·杰乐（David Gerald）获颁公共服务奖章（PBM）。他矢言继续为散户争取权益。

现年78岁的杰乐于1999年6月创立了新加坡证券投资者协会。协会成立的起源和该年暴发的自动撮合股市（CLOB）事件有关。

当时不少新加坡股民通过自动撮合股市投资马来西亚上市公司的股票，却因时任首相马哈迪突然宣布不再承认透过CLOB交易的马股、冻结了总值大约50亿美元的股票，造成17万2000名小散户顿时陷入困境。

在将近5万名小散户的支持下，由杰乐领导至今的新加坡证券投资者协会于是诞生。

杰乐说：“协会最重要的成就是建立了一种基于共识而非争论的独特行动主义文化。我们在董事会而不是法庭上解决问题的原则，为散户投资者带来了良好成果。”

除了CLOB，杰乐指出，一些和私有化及并购有关且可能影响散户的企业行动，也通过同样的方式获得解决。例如虎航公司（Tiger Airways）、先锋医疗产业信托（First REIT）、胜科工业（Sembcorp Industries）和胜科海事（Sembcorp Marine）的交易等。

杰乐对获颁今年的公共服务奖章感到荣幸。“这确实是对协会过去22年为建立一个强大、受过教育的和明智的散户社群所付出的努力的认可。”

杰乐也表示会继续尽他所能为协会服务，他说，协会将持续大力发挥现有的作用，接下来也会更加重视环境、社会与治理（ESG）和科技的应用。