2022年国庆奖章名单

（名单接昨天）
公共服务奖章 PBM
陈海昇 淡滨尼尚育公民咨询委员会赞助人
蔡怡坤 淡滨尼东第3分区居民联系网主席
卓淑萍 淡滨尼东第1分区居民联系网主席
许国宾 淡滨尼北体育网主席
郑运峰 淡滨尼Polyview居民联系网主席
关树南 淡滨尼Green居民联系网主席
谢振鹏 荷兰邻委会主席
何兴华 亨德申民众俱乐部管委会委员
郭妙英 亨德申民众俱乐部妇女执委会主席
Elango s/o Athiramulahi Letchumanan 摩绵—经禧公民咨询委员会委员
Clara Tan Hong Hwee 白桥民众俱乐部管委会秘书
林金福 女皇镇公民咨询委员会委员
田英山博士 麟记民众俱乐部管委会主席
宋慧珠 中峇鲁民众俱乐部管委会副主席
邱达成 亚逸拉惹—玉宝公民咨询委员会赞助人
刘福记 文礼公民咨询委员会委员
刘慧贤 南洋青年联系网主席
Thiruprakassh s/o Suppiah 南洋第2分区居委会执委
杨国华 直落布兰雅景居委会主席
胡秀霞 西海岸Green居民联系网主席
黄莉莎 西海岸民众俱乐部妇女执委会主席
黃建荣 丰加北C2E主席
林美琴 丰加北第4分区居民联系网副主席
周福盛 后港公民咨询委员会副主席
周 璠 后港第7道居民联系网副主席
许文坤 哥本峇鲁岭居委会副主席
刘添龙 麦波申民众俱乐部管委会副主席
陈秀兰 麦波申民众俱乐部乐龄执委会财政
Prabodh Kumar Rai s/o Rajnath 碧山北第2分区居委会卸任主席
林秀花 蒙巴登民众俱乐部乐龄执委会主席
陈孔明 先驱第11分区居民联系网主席
Subbiah s/o Vellachamy 新域民众俱乐部印族活动执委会主席
胡军辉 波东巴西民众俱乐部管委会赞助人
龚国安 波东巴西C2E主席
郑宝莲 榜鹅西公民咨询委员会财政
谢 季 花柏山C分区居委会主席
蔡伟明 杨厝港第3分区居委会主席
刘益诚 裕华公民咨询委员会副主席
杨德泉 东北社理会理事
陈勤传 东南社理会理事
李伟铭博士 西南社理会理事
Muhammad Rasyid Bin Abdullah 西南社理会理事
锺健伦 新加坡国际基金会董事
符诗专副教授 华文节目咨询委员会主席
Mohd Mukhlis Bin Abu Bakar博士 全国翻译委员会马来资源专家小组主席
陈志锐博士 华文咨询小组主席
邱捷仁 忠邦族群与宗教互信圈主席
杨淑爱博士 文化遗产咨询小组主席
龙矜频博士 晚晴园华文导览协调员
吴绍均 新加坡宗乡会馆联合总会秘书长
岑囯荣 新加坡艺术学院有限公司前董事
陈清汉教授 体育理事会前副主席
罗先煜 国防部SAVER-Premium基金信托委员会委员
陈顺财 淡马锡理工学院管委会委员
李恩荣长老 长老会中学管委会主席
张真泰 圣升明径学校管委会前主席
谢志明 新加坡管理大学制度发展委员会主席
陈秉义 会计与企业管制局前董事
刘裕民兼任教授
国立健保集团董事、卫生部控股发展计划委员会主席
林振富 新保集团、综合保健信息系统公司董事
罗锦伟 卫生科学局前董事
李连兴 全国皮肤中心保健基金主席
谢瑞乾 善达社区保健机构董事会主席
张来华 圣路加乐龄关怀顾问理事会理事
叶成伟 全国防火及民事紧急应变理事会理事
赖秀珠 黄丝带基金会董事
Mohamed Bin Ali博士 宗教改造小组副主席
黄种钦 赌场管理局董事
Gregory Vijayendran高级律师 新加坡律师公会卸任主席
林明彦 劳动力发展局主席
王万川 中央公积金局投资委员会增选委员
Mohd Sa'at Abdul Rahman 建屋发展局董事
Kaka Singh s/o Dalip Singh 读写障碍协会助理义务财政
陈娇娥 新加坡儿童会董事
陈光辉 公益金委员会成员
叶月蓉 寄养父母
陈劲瀚 新加坡环境理事会董事
George Abraham 新加坡印度工商会义务财政兼董事
秦永国 陆路交通管理局董事
David Gerald Jeyasegaram 新加坡证券投资者协会创办人、主席兼总裁
Abdul Malek Bin Ahmad新加坡马来教师联合会秘书长
Fahmi Bin Abu Bakar Bafana 电子与电器业工友联合会会长
许永威 新加坡保险业雇员联合会秘书长
Shona Francoise Tan Shar Mei 职总战略通信司长
郑成财 电力与煤气业雇员联合会会长
谢组明 新加坡调解中心调解员
公共服务奖章 PBM （追封）The Public Service Medal (Posthumous)
Subaraj Rajathurai 前自然生态顾问
（国庆奖章得主完整名单已经上网，公众可以登录总理公署网站查询，网址是www.pmo.gov.sg/national-day-awards）