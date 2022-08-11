全国学生中英文互译比赛 开放中小学报名下周四截止

原是提醒人们注意脚下的温馨告示牌“小心地滑”（Caution Wet Floor），直白翻译成英文竟成了敦促人们滑倒（Carefully slide）的乌龙笑话！各种千奇百怪的错误翻译相信人们在网络或生活中一定见过不少，好笑之余更突显语境在翻译中的重要性。

由新加坡中学华文教师会、学生报《逗号》和南华中学联办的全国学生中英文互译比赛，就考验学生对中英双语的掌握和运用。

这个在今年迈入第48届的翻译比赛将于8月26日（星期五）在南华中学恢复实体举行，目前已开放给各小学、中学和高中学府报名，报名截止日期为8月18日。详情可浏览新加坡中学华文教师会网站www.scta.org.sg。

参赛者在规定时间内，除了要翻译中英短文，也得把一些俗语、诗词、网络常用语、时事词汇等，对译为英文或华文。

比赛时，参赛者得独自完成翻译，不可使用任何通讯设备或参考资料，例如字典或电子词典。

根据新加坡中学华文教师会的文告，全国学生中英文互译比赛是本地历史最悠久的学生比赛之一。交通部兼永续发展与环境部高级政务次长马炎庆曾在1986年获得中学组亚军，国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖则在1991年和1993年分别获中学组和高中组冠军。