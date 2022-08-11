琅琊病毒：你需要知道的四件事

一组科学家8月4日在全球权威医学杂志《新英格兰医学》刊文宣布，中国山东与河南两省，发现一种可以从动物传染人类的新亨尼帕病毒“琅琊”（Langya Henipavirus，简称LayV），至今已有35人染病，但无人身亡。琅琊病毒有何特征？我们需要特别警惕吗？

什么是 亨尼帕病毒？

为应对立百病毒威胁，马来西亚当局在1999年销毁上百万头猪。（星洲日报）

琅琊病毒之所以引起全球关注，是因为它与致死率高的某些亨尼帕病毒同属一个家族。

亨尼帕病毒（Henipavirus）是一种人畜共患（Zoonotic）的“副粘病毒”（paramyxoviruses），可在人类中引起致命脑炎。

这种病毒通过吸入飞沫或接触受感染动物排泄物传播。它的自然宿主是果蝠，马和猪则可成为“扩大宿主”（amplifying host），助病毒大量繁殖和传播。

复旦大学附属华山医院感染科副主任医师王新宇接受《上观新闻》采访时指出，琅琊病毒目前是人类已知的第六种亨尼帕病毒。

在此前发现的五种亨尼帕病毒中，1994年在澳大利亚发现的亨德拉（Hendra Henipavirus）病毒，以及1998年在新加坡和马来西亚两地发现的立百（Nipah Henipavirus）病毒，致死率都高达40%至75%。相比之下，世界卫生组织2020年3月，在2019冠状病毒暴发初期公布的全球死亡率为3.4%。

立百病毒在1998年由猪只传染给人类后出现人传人，在新马地区感染近300人，超过百人死亡。根据新加坡卫生部文档，我国当时有11人染疫，一人死亡。

琅琊病毒症状

由澳大利亚、中国和新加坡科研人员在《新英格兰医学》发表的研究报告显示，中国发现的35起琅琊病毒病例，是在2018年12月至2021年5月检测到的。大部分患者是平均年龄60岁以上的农民。

这35名患者当中，有26人身上没有发现其他病原体。他们均出现发烧症状，半数患者出现疲劳、咳嗽和厌食情况。另有三至四成患者，报告肌肉酸痛、恶心、头痛、呕吐等症状。出现肝和肾功能受损的患者，则分别有35%和8%。

琅琊病毒源自什么动物？

科研人员怀疑鼩鼱可能是琅琊病毒的自然宿主。（互联网）

研究人员针对25种小型野生动物进行血清调查。结果发现，受检的262只鼩鼱（shrew）中，有71只呈阳，且占比最高（27%），由此推测鼩鼱可能是琅琊病毒的自然宿主。

在观察家畜时，研究人员也在四只狗（5%）和三只（2%）山羊身上检测到琅琊病毒。

不过，研究人员至今并未发现琅琊病毒人传人的证据和迹象。

报告写道：“患者之间没有密切接触或共同暴露史，表明人群中的感染可能是不定时发生的。我们追踪了与九名患者密切接触的15名家庭成员，也未发现琅琊病毒近距离人传人的迹象，但我们的样本量太小，无法确定病毒的人传人风险。”

我们该为琅琊病毒担忧吗？

专家警告，类似冠病这样的大流行或在不久的将来重演。（档案照）

新加坡国立大学医学院王林发教授是参与研究的科学家之一。中通社星期一（8月8日）引述他的话说，目前这些病例并不致命或非常严重，因此对这种新病毒应当保持警惕，而不是恐慌。但王林发也说：“我们要小心，因为自然界中有更多类似的病毒，若有一种不同的病毒跳到人类身上，情况可能就不一样了。”

剑桥大学兽医系流行病学高级讲师雷蒂夫（Olivier Restif）医生在接受国际科学刊物《新科学人》（New Scientist）访问时也指出，亨尼帕病毒通常不会在人群中传播，因此他认为琅琊病毒不太可能引发疫情。

他说：“唯一有人际传播迹象的亨尼帕病毒是立百病毒，但这需要非常密切的接触。我不认为它（琅琊病毒）可能发展成大流行。”

伦敦大学学院遗传学研究所主任巴卢（Francois Balloux）也指出，几年来才检测到这么少病例，说明病毒传播速度不快。

尽管如此，巴卢警告，未来疫情最有可能由一种从动物传染给人类的病毒引发。“我们绝大多数的病原体来自动物种群。我认为我们应该为冠病疫情这样的事件做更好的准备，这很有可能在未来几十年内重演。”