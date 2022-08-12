明年底开始 售卖现泡高糖饮料须标出营养等级

卫生部长王乙康指出，近年来政府从包装饮料的限制上减少人们的糖分摄取，取得一定的成效。下来卫生部和保健促进局将从现泡饮料下手，进一步协助人们减少糖分的摄取。

咖啡店售卖的现泡饮料、鲜榨果汁以及泡泡茶等这些糖分和反式脂肪含量高的饮料，下来必须在菜单上注明营养等级标签，而那些糖分和反式脂肪太高的饮品，将禁止打广告。

新规定将在2023年底生效，卫生部明年中会公布措施详情。

卫生部长王乙康星期四（8月11日）出席在新达城举行的国际腹膜透析学会年会开幕典礼上致辞时谈到预防肾脏病一大关键就是防止患上糖尿病。近年来政府从包装饮料的限制上减少人们的糖分摄取，取得一定的成效。下来卫生部和保健促进局将从现泡饮料下手，进一步协助人们减少糖分的摄取。

卫生部长王乙康指出，咖啡店的现泡饮料、鲜榨果汁以及泡泡茶，这些饮料逐渐成为新加坡人饮食中的糖分来源。（唐家鸿摄）

他指出，咖啡店的现泡饮料、鲜榨果汁以及泡泡茶，这些饮料逐渐成为新加坡人饮食中的糖分来源。卫生部将要求售卖这些饮料的商家在印刷和电子菜单中，标出糖分和反式脂肪含量较高饮料的营养等级标签（Nutri-Grade），协助消费者做出较健康的选择。

营养等级标签分ABCD四个等级，像“红绿灯”一样，前两个是较健康的绿色，C和D分别是橙色和红色。

从今年12月30日起，本地所有包装饮料和通过自动贩卖机出售的饮料，须贴上营养等级标签。糖分和反式脂肪含量最高的D级包装饮料被禁止做广告宣传。

王乙康说：“这项措施给供需双方都带来正面影响，生产商在措施生效前就改良配方，初步数据显示包装饮料含糖量的中位数从2017年7.1％减至2021年的4.7％。含糖量较高的饮料的销量也从2017年的63％减至2021年的40％，含糖量少于5％的饮料销量则在同期从37％增至60％。”

卫生部鼓励更多病患在家进行腹膜透析洗肾

糖尿病是引发肾衰竭的主要原因之一，新加坡是全球终末期肾衰竭发病率最高的国家之一。除了通过降低糖分摄取避免糖尿病，卫生部也将推出一系列措施以更好管理肾脏病，避免病患病情恶化。

卫生部在2017年推出全面延缓肾脏病计划（Holistic Approach in Lowering and Tracking Chronic Kidney Disease，简称HALT-CKD），截至2021年有8万7000名病患参与，约九成合适的病患已开始服用保护肾功能的药物。

卫生部也将鼓励更多新确诊的肾脏病患选择在家中进行腹膜透析洗肾（俗称洗水）。王乙康指出，目前血液透析洗肾仍是主流的洗肾方式，但是卫生部将与公共医院和社会服务机构合作鼓励病患选择腹膜透析，到了2025年将选择腹膜透析的新病患比率从2019年的21％提高至30％。

国际腹膜透析学会秘书、伊丽莎白诺维娜医院肾脏科高级顾问医生留成竹说，本地六成须洗肾的病患病情都是糖尿病引发的，减低糖分的摄取将有助于控制糖尿病和避免肾衰竭，因此减低饮料的糖分是预防肾病的重要战略。

他也说：“腹膜透析对病患有很多好处，首先腹膜透析病患的存活率比血液透析高，也能更好地保留剩下的肾脏功能。另外，病患可在家中进行腹膜透析，对他们生活和工作的影响比较小，不必安排时间赶到洗肾中心。腹膜透析对病患心脏的压力比较低，因为不必将血液从身体抽出来。”

他认为通过提高病患对腹膜透析的认识，让病患知道自己也能简易地自己进行透析，腹膜透析的费用也比血液透析低，将有更多病患会选择这种洗肾方式。