加强与扩大跨境交通联系 新马探讨开通大士与公主港渡轮服务

马新依斯干达特区部长级联合委员会自2017年以来，首次开实体会议。两国同意共同推动冠病疫情后的经济复苏，包括提供更多跨境交通选择。

公众日后或可从本地乘搭渡轮前往柔佛州公主港。新加坡和马来西亚正在探讨扩大跨境交通联系，除了研究开通新的渡轮服务，两国也决定加强电动车方面的合作，为电动车来往长堤提供更大的便利。

马新依斯干达特区部长级联合委员会第15次会议星期四（8月11日）在特区举行，由马国负责经济事务的首相署部长慕斯达法和我国国家发展部长李智陞共同主持。与会者包括交通部长易华仁、柔佛州务大臣翁哈菲兹及两国高级官员。

这是自2017年以来，联合委员会首次召开实体会议。

交通部长易华仁（右四）与国家发展部长李智陞（左四）到新山老字号茶室，与马国部长和官员共进早餐。（取自易华仁面簿）

两国的数名部长和官员在长堤会合后，骑脚踏车北上到新山老字号华美茶餐室共进早餐，之后开会。两国发布联合声明说，这些安排凸显了新马密切关系。

委员会在会议上同意加强投资和创新，共同推动两国在冠病疫情后的经济复苏。其中，提供更多往返两地的跨境交通选项非常重要。

负责交通事项的工作小组下来会探讨开通往返我国大士和柔佛州公主港（Puteri Harbour）的新渡轮服务。

公主港在柔佛海峡沿岸，附近设有三丽鸥吉蒂猫和汤姆士火车等主题游乐园，还有不少购物、休闲和旅游点。从新山开车到公主港约半小时，若渡轮服务投入运作，可为公众提供多一个便利的交通选项。

协调两地电动车标准 确保系统兼容互通

委员会也同意加强电动车方面的合作，包括协调两国的有关标准，确保系统能够兼容互通，使驾驶电动车来往长堤更便利。此外，工作小组会探讨可让行人和脚踏车骑士更容易跨境通关的方案。

随着往返我国丹那美拉和柔佛迪沙鲁的渡轮于上月正式投入服务，委员会指示负责旅游事项的工作小组，探讨两地联手推出旅游项目的可能性。

在通关方面，新马陆路关卡今年4月重开以来，有关工作小组在管理持续增加的游客量方面表现良好。委员会说，小组会继续密切合作，确保人员和货物的流动更顺畅。

委员会也对我国决定扩建与重新发展兀兰关卡及采用新通关概念，表示欢迎。

为了应付庞大的电单车通关需求，马国已经开放电单车自动通关系统（M-Bike）的所有通道，并打算设立更多通道，让已注册的电动车骑士和乘客更迅速通关。

李智陞在面簿贴文指出，两国可期待更多的合作。他说，新马有着持久且特别的关系，互相关心彼此的发展和成就，并能够通过马新依斯干达特区部长级联合委员会这个平台，讨论和达到这些目标。

易华仁也发文指出，这次会议取得良好进展。他说，马国是新加坡最亲近的邻居，两国必须持续巩固彼此坚固的关系，加强双边与交通合作。

委员会的下一次会议定明年初在我国举行。易华仁在贴文中打趣说，到时马国代表团也可以骑脚踏车越过长堤来赴会。

设新工作小组 新马将重点加强投资与创新合作 共推疫后经济复苏

新加坡和马来西亚同意重点加强投资和创新合作，共同推动两国在冠病疫情后的经济复苏。

马新依斯干达特区部长级联合委员会第15次会议星期四（8月11日）举行，委员会在会上讨论了各工作小组在所负责领域取得的进展。

根据两国发布的联合声明，随着“Avira”和“Afiniti”这两个养生设施竣工，委员会同意将负责这些标志性项目的工作组，改为创新工作小组。委员会指出，这能反映出科技与创新在竞争激烈的全球环境中的重要性，也符合马新依斯干达特区的创新目标。

新的工作小组将根据两国的价值主张，研究可促进科技与创新合作的战略和项目。这包括发掘两国起步科技生态系统可能合作的项目、通过监管沙盒、试行计划和测试平台来推动商业活动，并共享信息和交换技术等。

环境小组职责修改 将研究可持续课题

负责环境课题的工作小组在今年7月举办了有关执法与监管科技的线上工作坊。这个小组将修改职责范围，除了积极推动与环境相关的能力建设活动，下来也会研究可持续课题，并探讨针对有毒化学品的管理展开合作。

工业合作工作小组则会继续在特定领域促进两国的利益。这些领域包括先进材料工程、电子学、替代蛋白质和人才培养等，并扩大至可持续制造项目和数码经济等新范畴。

马来西亚投资发展局和新加坡经济发展局计划在今明两年更积极对联合投资活动进行宣传，以促进对依斯干达特区的投资。双方也同意在技术和职业教育培训方面加强合作。

旅游工作小组会继续推进“Passport2Nature”旅游宣传活动，并讨论是否能通过教育交流项目，共享和学习自然环境的保育良方。

在去年12月举行的第14次会议中，马国提议设立新工作小组以研究食品生态系统方面的合作。根据联合声明，两国还在积极研究这个提议。