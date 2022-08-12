了解关注焦点和对未来期望 职总推动对话会支援雇员职涯发展

名为“同心同行共创未来”的大型对话会将分三阶段进行，首阶段从即日起至今年底，职总会通过面对面对话、公众调查、焦点小组交流等不同方式，深入了解本地雇员面对的挑战、想法与诉求。

职场大环境急速变迁，全国职工总会推动为期一年全国对话会，准备接触至少两万名各年龄层和不同领域的工作人士，了解他们关注的焦点、优先考虑事项和对未来的期望，并预计在明年中提出建议，以更好地支援新加坡雇员的职业发展，在竞争日益激烈的就业环境中精益求精。

这项名为“同心同行共创未来”（#EveryWorkerMatters）的大型对话会将分三阶段进行，首阶段从即日起至今年底，职总会通过面对面对话、公众调查、焦点小组交流等不同方式，深入了解本地雇员面对的挑战、想法与诉求；第二阶段从明年开始，职总会和劳资政伙伴、大专学府、公民组织、人力资源从业人员等举行系列政策工作坊；最后第三阶段预计在明年中，就如何更新及加强与所有工人的契约提出具体建议。

职总会长雷家英和秘书长黄志明星期四（8月11日）傍晚与100名工会领袖举行闭门对话后，正式推介这项活动。

黄志明指职总多年来致力于为处于职业生涯不同阶段的雇员谋福利，他们包括专业人士、经理和执行人员（PME）、自雇人士、妇女、低薪工人及初入职场的年轻人。

不过，随着大环境变迁，如科技进步带来的改变、竞争加剧、工作形式转变、社会人口老化、劳动队伍出现结构变化等因素影响，本地职场正出现两极化迹象，如掌握数码技能的雇员能与时并进，另一方面却有一些雇员面对挑战，他们担忧无法在职场上更上一层楼、难以在工作和生活上取得平衡，甚至是退休后是否能达成财务自由。

黄志明强调，如果不回应雇员们的担忧和诉求，收入不平等现象可能会进一步扩大，并对社会契约带来影响，职总不愿看到类似情况发生。

通过社媒发表雇员公开信 阐述职总推动对话会用意

职总早前已和劳资政三方伙伴携手设立多个专责小组，了解劳动队伍中不同群体面对的问题和落实相关建议，包括延长退休年龄、推行渐进式薪金制、成立企业培训委员会、关注雇员心理健康和落实灵活工作安排等。

黄志明星期五通过社交媒体发表公开信，向全国雇员阐述职总推动对话会的用意，及他们在助力工友提升技能、保证及保障工友权益，特别是关注弱势工友福祉方面，所采取的措施，并鼓励更多人提供反馈以做进一步改善。有关公开信也会以电邮方式，发送给所有职总会员。

“我恳请工友走前一步来和职总对谈，让我们有机会了解大家的心声、挑战和愿望，我们会尽能力与新加坡全国雇主联合会探讨，在平衡生意前景和工友饭碗方面，互相配合，找出共赢战略。”

他也透露，职总原本希望对话会可在2020年举行，但因疫情延误，他期许通过对话会可汇集不同看法并从中寻求共识，在牺牲小我、完成大我精神下，大家同心协力，携手共创一个更好的新加坡。

为期一年的职总对话会不隶属副总理兼财政部长黄循财在6月推介的“新加坡携手前进”（Forward Singapore）运动，这是一个由职总独立推动的活动，黄志明指职总会继续在国家建设方面发挥重要作用，并在收集第一手来自各领域雇员的反馈和意见后，提供给政府参考制定相关政策。

公众可浏览conversations.ntuc.sg，查看四种语言公开信内容，及了解更多对话会详情。