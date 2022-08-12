口述历史中心撒网收声 与各机构合作培训人才 《联合早报》为编百年报业史也参与

新加坡口述历史中心每年添加大约430个小时的录音记录，它与多个政府和学术机构建立合伙关系，记录机构和企业历史，每年培训超过100人，包括合作伙伴和公务员。有兴趣的社区组织，也可探讨合作的可能。

有越来越多不同群体，包括公共部门、企业机构和社区组织，开展记录工作面貌的口述历史项目。

除了提供专业意见，附属国家档案馆的新加坡口述历史中心也积极与不同政府和学术机构建立合伙关系，记录机构和企业历史。中心每年培训超过100人，包括合作伙伴和公务员。

新加坡口述历史中心发言人答复《联合早报》的询问时说，口述历史中心保存着约6000份访谈，其中约4800份由中心录制。

中心每年添加大约430个小时的录音记录，现有收藏的录音记录涵盖课题宽广，主要分公共服务、政治、经济、商务、艺术和媒体、教育和日治时期。

两成录音属机密 须获受访者同意才开放

口述历史分主题和生活故事两种，以生活故事居多。主题类口述历史一般较短，介于一到四个小时；生活故事类口述历史让受访者从儿时谈起，分享生活点滴，通常介于五到16个小时。

发言人说，口述历史中心收藏的口述记录中，约70%可在中心的网站（www.nas.gov.sg）收听，另10%要到中心的阅读室或申请获批才能听到。

“剩余的约20%的口述历史录音属于机密，目前未开放。我们保存着录音，有朝一日可能对公众开放，但能否收听，主要还是得看受访者是否同意。”

他说：“受访者不签订即刻发布口述记录的文件，是因为他们不想让公众在现阶段就听得到。”

根据新加坡修正的版权法令，从最后一个口述录音日期算起的70年后，相关录音就能公开。

发言人指出，中心保存录音，一直到受访者的版权期满为止，但在决定开放之前，口述历史中心会评估有关录音是否适合公开。另外，受访者如果过世，并不是任何家人或直系家属皆可代签同意书，只有信托人才能代签。

针对受访者未签同意书就过世的个案，发言人说，那些已知个案，口述历史中心会联络已故受访者的信托人。

“是否签同意书，我们尊重他们的决定。基于机密理由，我们无法透露（最终签署同意书的）成功例子。”

华文报业口述历史计划 今年开展上百报人参与

与口述历史中心合作录制口述历史的包括新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院（ISEAS）、新加坡国立大学马来文系、新加坡科技设计大学的李光耀创新型城市中心（LKY Centre for Innovative Cities），以及文化机构和伙伴，例如国家文物局和新加坡知新馆。

“有兴趣进行口述历史项目的社区组织，可联络口述历史中心说明他们的计划，探讨合作的可能。”

明年将迈入100周年，《联合早报》今年起也开展记录华文报业的口述历史项目。

40多名在任报人及前报人对五六十名老报人进行口述历史访问，让受访者从个人参与的角度，深度分享关于新加坡华文报业发展的大历史，以及报馆各部门的工作面貌，为华文报业史留下些许记录。

每年发布 口述历史新“开播”名单

新加坡口述历史中心定期发布最新口述历史“开播”的消息，最迟在每年4月之前，就发放过去一年的口述历史记录，名单可上网查询。

在2020年和2021年发布的重要人物口述历史录音包括：新加坡足球名宿范迪阿末、企业家和前官委议员张齐娥、新加坡国立大学讲席教授兼国大内分泌科荣誉顾问医生林彬教授、巴亚维回教堂（Ba'alwie Mosque）回教导师哈比哈山（Habib Hassan Al-Attas）、文化奖章得主、知名马来作家伊沙卡马里（Isa Kamari）、公共服务委员会主席、新加坡蚬壳集团前主席李子扬、文化奖章得主、知名音乐人李迪文（Dick Lee），以及新加坡国立大学物理系终身荣誉教授林福。

今年发布的口述历史包括蒙特梭利国际教育中心（MMI）总裁詹杜鲁（T. Chandroo）和国立大学政治科学教授特里·纳尔丁（Terry Nardin）。