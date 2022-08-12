陆冲去年才开始在本地渐渐流行，滑板选项很少，价格又十分昂贵。张家豪花了200元买下入门级的滑板后，却对质量不满意。他研究了陆冲滑板的结构和组成零件后，去年9月完成的首个滑板。

疫情期间更常居家办公，又少了许多社交聚会，28岁的张家豪（IT业项目经理）待在家里无聊并上网刷视频时，迷上了小众滑板运动“陆地冲浪”（Surfskate，简称陆冲）。

陆冲去年才开始在本地渐渐流行，滑板选项很少，价格又十分昂贵。张家豪花了200元买下入门级的滑板后，却对质量不满意，但又不舍得花双倍甚至三倍的价格购买一个更好的。

在大学修读机械工程系的他，便决定动手制作DIY的陆冲滑板。

他说：“拆卸和组装东西对我来说并不是难事。我研究了陆冲滑板的结构和组成零件后，就大概知道怎样制作了。但去年9月完成的首个滑板，有很多混合又重组的部分，很像‘科学怪人’（Frankenstein）。”

身边朋友得知张家豪新的业余爱好后，想要他为他们设计和制作经济实惠的滑板。为了让初学者不必破费就能尝试这个流行运动，他便答应。他至今已为朋友们制作超过20个陆冲滑板。

随着冲浪、单板滑雪和滑板等极限运动项目被纳入奥运会，这让板类运动备受关注，本地也有越来越多人爱上这项运动。滑板类型有很多，其中最普遍的滑板、也是2020年日本东京奥运会滑板赛事的板型，属于双翘板（Skateboard）。另外，也有长板（Longboard）、鱼板（Cruiser Board）等。

陆冲则脱胎于冲浪，利用身体反拧和折叠伸展发力前进，初学者容易上手也不容易跌倒。

张家豪说：“陆冲不需要很大的空间，不用大老远跑到特定设施去，在路上就可以溜了，也不用花很多时间滑很长的距离才能获得运动量。

我在居家办公期间一周约三天出门滑板，三个月后还瘦了四公斤！”