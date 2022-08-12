“代购夫妻”疑遭泰国同伙出卖

“代购夫妻”疑被泰国同伙出卖，曝出两人一直窝藏在新山一带，据知两人被捕时几近身无分文，才沦落到只能住入廉价酒店。

据《新明日报》探悉，皮佳鹏和潘素克·希里维帕偷渡到马来西亚后，原有打算一路北上逃至泰国，但相信两人与泰国同伙闹翻，才导致他们滞留在新山。

两人随后也疑遭同伙出卖，同伙向泰国警方供出他们的窝藏地点。而泰国警方根据同伙抛出的线索，顺藤摸瓜，一路追查到夫妇所要入住的廉价酒店，再联系我国警方。

夫妇落网时，相信已经耗尽身上的资金，才会最终选择在廉价酒店落脚。

白鸿睿（左）和傅国铨（右一）与妻子本月9日到泰国开记者会。右二为他们的代表律师。（受访者提供）

《曼谷邮报》8月9日曾报道，一名狮城苦主在泰国妻的陪同下，到泰国中央调查局报案，记者辗转联系上这名苦主傅国铨（34岁，结肠镜专科诊所业主）了解当时情况。

傅国铨受访时说，自己在一个半月前与泰国妻和友人白鸿睿（34岁，手表商）飞往泰国报案，并向泰国警方提供有关夫妇的资料，让当局追踪。

如今听到好消息，傅国铨也感谢泰国中央调查局警务处长基拉蓬·布里德耶中将（Pol Lt Gen Jirabhop Bhuridej，commissioner of the Central Investigation Bureau），以及泰国警方持续推动调查，最终使这对夫妻落网。

完整报道，请翻阅2022年8月12日的《新明日报》。