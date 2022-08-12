高楼抛食物残羹 小树变“垃圾树”

窗口当垃圾桶，高楼抛下食物残渣和垃圾，楼下小树惨变“垃圾树”，居民谴责“垃圾虫”没公德心。

事件发生在万国连路（Buangkok Link）第984座组屋。居民陈先生（44岁，销售人员）告诉《新明日报》记者，过去两年来，有邻居从窗口丢下垃圾。

“‘垃圾虫’抛下的多数是餐盒，残羹以及酱汁从盒子流出来，引来蚂蚁。从窗口抛出去的垃圾，都落在了小树上，非常恶心。”

《新明日报》记者星期四（8月11日）下午走访时，“垃圾树”已被清理干净，但依旧能闻到食物腐烂的气味。另外，草丛上还有至少六个塑料袋，一般相信是用来装过饭盒的，吸引了不少蚊虫。

据悉，“垃圾虫”不仅丢下饭盒，居民曾经看到有人丢过烟头、笔记本等杂物。

住在一楼单位的郭女士（55岁，退休人士）说，搬进来后就发现，一开窗口透气，就能闻到“垃圾味”。由于草丛仅隔着一扇窗户，蚊虫也常飞入。

“我无法搬走，只能忍着过日子。这些垃圾虫真没公德心，每一层都有垃圾槽，距离又不远，我没办法理解。”

另一名居民罗女士（69岁，退休人士）则提到，用餐时段就不敢晒衣。

“有一次，我刚洗完的衣服就被溅到咖哩汁，只能再次洗过。事后，我都避免在用餐时段晒衣服，虽然麻烦，但我也无可奈何。”

完整报道，请翻阅2022年8月12日的《新明日报》。