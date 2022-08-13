电子出生证9月起重新显示父母籍贯 之前资料不全可免费再下载

移民局在接到不少相关询问后，表示理解人们对这件事的感受，因此决定从善如流从9月1日起，在电子出生证中显示父母的籍贯。

电子出生证取消籍贯一栏的决定出现回转，9月1日以后发出的电子出生证将显示孩子父母的籍贯，5月29日和8月31日之间申请到孩子电子出生证的家长，可以在9月1日之后重新下载，他们不必另外付费。

移民与关卡局星期五（8月12日）发文告宣布这项决定时说，当局接到不少有关电子出生证没显示父母籍贯的询问。“我们理解人们对这件事的感受，因此决定从9月1日起，在电子出生证中显示父母的籍贯。”

本地注册生死程序数码化，自5月29日起停止发出报生纸，改以电子出生证取代，但新证件的父母资料栏不再显示籍贯。

由于籍贯包含着深厚的历史与文化意义，《联合早报》上星期六（8月6日）独家报道新做法后，引起不少公众关注。受访学者和会馆领导人担心后代新加坡华人因此逐渐淡忘自己的根，本报言论版星期一（8月8日）也有两名读者投函，反对出生证取消籍贯的做法。

本地马来社群也有类似华人的籍贯概念，比如官方记录中的爪哇人（Javanese）、武吉士人（Bugis），以及巴威安人（Baweanese），都标记了他们的祖籍地。

移民局解释，为了简化注册过程，电子出生证不包含一些政策或行政上不需要的信息。这包括：父母亲的出生地、母亲的住址、为孩子登记出生的地点，以及报生者的资料。

不过，移民局强调，它仍在系统里保存了父母的籍贯，详细个人资料则可以在Singpass应用中查询。

移民局说：“我们应清楚说明不在电子出生证中包含父母籍贯的原因，并指出这些信息在Singpass中仍然可以查到。在考虑了所接到的反馈之后，移民局决定从9月1日起，在电子出生证上显示父母的籍贯。”

移民局透露，当局自上世纪70年代起，因考虑到一些种族没有籍贯（dialect group）的概念，允许人们在相关栏目登记所说的语言（language）或方言（dialect），而不是按照血统关系决定。

此外，孩子出生时，当局虽然会在全国资料库中将孩子归在父亲登记的籍贯下，但父母和孩子随后都可提交书面声明申请修改，这意味着证件上显示的籍贯可能与父亲甚至父母双方都不一样。

移民局强调，Singpass显示的资料才是受官方承认的最新版本，报生纸或电子出生证上显示的未必是最新的资料。

移民局日前答复询问时指出，根据有关条例，新加坡公民或永久居民可以在多个时间点登记个人籍贯信息，比如出生时或领取身份证时，但在全国个人资料库（MyInfo）以及报生纸上显示的籍贯信息，并不一定反映个人所属的亚族群（sub-ethnic group）或者祖籍地。