提前两天庆祝满周岁 叻叻第一次尝生日蛋糕

本地出生的第一头大熊猫叻叻将在星期天（8月14日）满周岁，河川生态园的工作人员星期五（8月12日）早上，以冰雕蛋糕提早为它庆生。

叻叻去年出世时的体重仅200克、身体几乎光秃秃，如今体重已超过33公斤，一身毛茸茸、精力充沛，并且继续稳步成长和发育。叻叻已从今年开始吃固体食物，还上“幼崽园”。

河川生态园星期五早上特地为叻叻准备三层高的冰雕蛋糕，内有竹子、胡萝卜和可食用的花朵，再以苹果点缀。工作人员也以彩色纸布置了叻叻的竹林，等待“小寿星”从巢穴出场。

叻叻早上10时左右出现，先是在竹林内徘徊。好奇的叻叻看到生日蛋糕时，缓缓上前舔起蛋糕，它还两次爬上蛋糕摔了下来。逗趣可爱的举动让公众笑逐颜开。妈妈嘉嘉随后也出来看了看蛋糕。

五六名穿着印有叻叻照片的粉丝早上9时45分抵达河川生态园大熊猫竹林，等待叻叻亮相。黄诗韵（43岁，公务员）每几周就去探望叻叻，久而久之也在河川生态园与其他粉丝结识。七人组成了叻叻粉丝团，并在星期五请假为叻叻庆生。

黄诗韵说：“看到可爱的叻叻今天这么活泼，我们也很兴奋。我希望叻叻继续健康成长，但它也成长得太快了，在新加坡出世的第一头大熊猫很快就得回到中国，有点舍不得。”

大熊猫凯凯和嘉嘉在2002从中国运来新加坡，它们住在我国期间所产下的宝宝都属于中国，因此叻叻两岁时必须回到中国。

陈玉琼（57岁，账务行政员）是第一次与女儿亲眼看到叻叻。“听说大熊猫一般都是静坐少动，但第一次就看到叻叻这么好动，真的很可爱。”

万态保育集团发文告说，叻叻主要仍依赖母乳，不过已从今年6月开始小口吃颗粒和胡萝卜等固体食物，加上小量的竹叶和竹笋。大熊猫幼崽一般在12个月大开始断奶，但也可能继续哺乳至18个月。

护理团队在7月开始训练叻叻，以便它在不久后接受体检和护理等例行医疗程序时，会更顺利轻松。但如同其他幼崽，叻叻在接受训练时容易分心，因此训练通常不超过几分钟。

公众仍可在8月14日早上10时到大熊猫竹林看叻叻享用它的冰雕蛋糕。凯凯与嘉嘉也将在下个月迎来15岁和14岁生日，因此河川生态园从8月5日至9月11日，为这个大熊猫家庭举办庆生活动。

公众可上网购买大熊猫派对配套，包含日间和夜间入场券，参与不同熊猫主题的活动。更多详情可上河川生态园官方网站查询。