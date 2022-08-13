感抱歉承诺配合调查 “代购夫妻”面控称离境是错误决定

新加坡籍男子皮佳鹏和泰籍妻子面对的控状指他们欺骗多名顾客向两家公司购买名表和名牌包，收了钱却迟迟没发货，涉及总额至少2000万元。两人也涉嫌非法潜逃出境。

潜逃一个多月后在马来西亚落网，“代购夫妻”星期五（8月12日）被控上国家法院。丈夫庭上称离境是错误的决定，对此感到抱歉，妻子也表示自己做错了，两人都承诺会配合调查。

26岁新加坡籍男子皮佳鹏（Pi Jiapeng）和27岁泰国籍妻子潘素克·希里维帕（Pansuk Siriwipa）星期四（8月11日）在马国新山的一家酒店被捕，同一天引渡回新加坡。

两人星期五被控上庭，各面对两项共谋欺骗和一项抵触移民法令的控状。

根据控状，他们在2021年5月28日至2022年6月27日之间，以及2022年1月15日至6月27日之间，欺骗多名顾客向两家公司Tradenation和Tradeluxury购买名表和名牌包，钱收了钱却迟迟没发货。

称接到死亡恐吓 压力下才非法离境

两人也涉嫌在2022年7月4日晚上7时45分，非法潜逃出境。

两名被告通过视讯面控时仍穿着落网时的衣装，他们并肩站着听审，全程没有交流，神情木讷。

男被告庭上告诉法官，他和妻子是因为接到不少死亡恐吓，面对很多压力才非法离境。“我们做了错误的决定，非常抱歉为当局带来麻烦，我们会尽力配合调查”。

女被告也通过通译员告诉法官，自己知道做错了，并承诺配合调查。

控方说，警方前后接获超过180个相关报案，涉及总额至少2000万元，加上两人潜逃，调查因此被拖延，至今仍处于初步阶段，需要时间进行全面调查和录取口供。

基于两人弃保潜逃的风险高，法官批准控方申请，不准两人保释。两人会被还押中央警署一周，期间将被带出协助调查。

案展8月19日过堂。（人名译音）