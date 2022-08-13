去年因疫情结业 74年老字号重开

本地74年老字号华兴牛肉粉因疫情结业，83岁老摊主在饮食业好友支持下，在惹兰勿刹重出江湖，如今由儿子接棒当第三代传人延续手艺。

华兴牛肉粉于1948年在猛街（Bain Street）开始营业，2006年鼎盛时期在全岛有18间档口。后因租金上涨、人手不够等原因，关到只剩位于乌节ION商场食代馆食阁的摊位，由第二代传人龚建南（83岁）经营。

可是去年6月，由于年事已高，加上疫情冲击，龚建南无奈关闭最后一个摊位。

不想家族心血就这么没了，龚建南的儿子龚业铭（55岁）在饮食业好友林德发（63岁）的支持下力挽狂澜，接棒继续经营华兴牛肉粉，不久前在惹兰勿刹一家咖啡店重新出击。

林德发和侄子在惹兰勿刹的德威路租店，合开“Chicken Pie Kitchen & Don Signature Crab”。

他受访时说，自己在饮食业打滚了40多年，与龚业铭更是20多年的好朋友。早前听说对方父亲经营的70多年老字号摊位被迫停业，倍感不舍。

“这是我们的美食文化，是许多人小时候的味道，就这么看着它消失实在太可惜了。”

于是，当龚业铭寻求林德发帮助，希望传承父亲的手艺时，林德发联系到位于惹兰勿刹一咖啡店有合适的档口，让华兴牛肉粉能重新开张。他本身更是入股成为合伙人，同对方一起经营。

龚建南告诉记者，最初虽然希望手艺有人延续，但不想孩子接手，只因做小贩非常辛苦。

“但是当儿子自己想要继续做下去时，我非常高兴。”

他更是将自家秘方一并传给林德发，以表对他的信任。

华兴牛肉粉目前在位于惹兰勿刹29号的24小时咖啡店营业，摊位也从早上一直开至凌晨两三点。林德发说，之前跟随了老摊主30多年的女头手，虽然已年过70岁，但身子硬朗，每天早上8点准时来到摊位准备材料。老摊主也会监控品质。

完整报道，请翻阅2022年8月13日的《新明日报》。