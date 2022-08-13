花7万元才买10天 二手车冒烟狂烧

商业顾问到熟食中心吃完午餐去取车时，发现刚买了10天的二手轿车陷入火海，半辆车被烧成废铁。

这起火烧车事故发生在昨午（8月12日）约3时15分，地点在旧机场路熟食中心的露天停车场。

目击过程的读者拍下视频，根据视频显示，当时一辆轿车的引擎部分冒烟，随即烧了起来，当警车抵达时，一名警员赶紧用灭火器救火。

《新明日报》记者随后赶往现场，失火轿车的车主谢先生（52岁，商业顾问）受访时说，事发前他驾车到熟食中心吃午餐，之后准备取车离开时，发现停车场有轿车冒烟。

“我走近时，才发现原来是自己新买不久的二手车在冒着浓烟。”

他透露，民防部队与警方过后陆续抵达，民防人员到场后迅速扑灭火势。

他说，也不知道轿车为何会起火，感到无奈，车子本月3日才刚买，也没开几天，岂料就出事了。

“其实我取车隔天就出国，算下来这辆车也只买了10天。”

谢先生指自己出国几天，妻子有开车出外买菜，轿车失火前，没有任何失灵问题。

“这辆二手车之前已用了五年，前车主将车子脱手给车商，我花了7万元买下这辆车。”

民防部队受询时说，火势从轿车引擎处烧起，民防人员使用消防水喉（hosereel）将火势扑灭。没有人在事件中受伤，失火原因仍在调查中。

完整报道，请翻阅2022年8月13日的《新明日报》。