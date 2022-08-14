关系到身份认同与文化根源 尚穆根：理解珍视及守护籍贯心情

内政部长兼律政部长尚穆根表示，移除籍贯资料让人们担忧。这些担忧是真实的，必须受到正视。他说，当局之前应该说明这些资料其实还保存在Singpass里，不在电子出生证上显示籍贯的理由也应该讲清楚。

籍贯是辨识身份认同和文化根源的重要方式，也与文化传统息息相关，内政部长兼律政部长尚穆根表明能理解人们非常珍视和希望继续守护籍贯资料的心情。

尚穆根星期六（8月13日）下午到义顺集选区参加社区活动时，就移民与关卡局撤回不在电子出生证显示籍贯资料的决定，接受《联合早报》和新传媒8频道访问。

他说：“我可以理解这些针对籍贯资料的心情。它与文化传统息息相关，是许多人非常珍视，也希望继续守护的。而移除这些资料让人们担忧。这些担忧是真实的，必须受到正视。”

他指出，当局之前应该说明这些资料其实还保存在Singpass里。“我们应该说清楚，有关籍贯的资料在Singpass上很容易查到，不在电子出生证上显示籍贯的理由也应该讲清楚。”

尚穆根说，电子出生证今年5月开始发出，当局移除了五项资料，因为它们没有必要出现在出生证上，或是已经出现在别的证件上。

这五项资料是：父母亲的出生地、母亲的住址、为孩子报生的地点、报生者的资料，以及父母亲的籍贯。

他强调：“当局会在新生儿报生的时候，继续将籍贯资料记录在案，这些资料都在Singpass应用上，而且会继续让人们以简易的方式查询，就跟过去一样。”

尚穆根也透露，新加坡宗乡会馆联合总会和中华总商会与当局进行了磋商，他们也向领导华社联络组的文化社区及青年部长兼内政部第二部长唐振辉，以及社会及家庭发展部兼内政部政务部长孙雪玲反映了情况。

尚穆根说：“我们也与《联合早报》和8频道等媒体的总编辑对话，以便更好地了解情况。我考虑了会馆、商会以及媒体的反馈后，决定把籍贯资料放回电子出生证。”

本地注册生死程序5月29日起数码化，当局停止发出报生纸，改以电子出生证取代，但新证件的父母资料栏不再显示籍贯的决定引起关注。

《联合早报》在上周六（8月6日）的独家报道中反映了学者和会馆领导人担心后代新加坡华人因此逐渐淡忘自己的根，以及马来族少数族群巴威安人（Bawean）协会主席费义扎（Faizal Wahyuni）对电子出生证不再显示父母籍贯的惋惜。

移民局之后在星期五（8月12日）宣布撤回早前的决定，9月1日以后发出的电子出生证将显示孩子父母的籍贯，5月29日至8月31日之间申请到孩子电子出生证的家长，可以在9月1日之后重新下载，不必另外付费。更多细节将在适当时候在移民局网站（www.ica.gov.sg）上公布。

这项消息公布后，多名早报读者在面簿上留言感谢移民局听取民意和迅速作出反应。署名Chu Pee Lee的读者说：“别看小小的籍贯，它是我们祖先的来源地，是我们的根，我们要珍惜，要维护它。”