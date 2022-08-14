代养家长9月起可获更高津贴

从今年9月起，政府将为参与寄养计划的代养家长提供更高的津贴，协助他们应付孩子的开销。他们每月可获得的寄养津贴从现有的936元增至1100元。照顾特需孩子的津贴增幅更高，从1114元增至1500元。

社会及家庭发展部为此每年拨出多150万元支持寄养计划，这项计划目前照顾约550名孩童与少年，约两成是特需儿。当局上一次调整津贴是在2011年。

寄养计划帮助被家人遗弃、忽略或虐待的孩童和少年，安排他们暂住在寄养家庭。去年，有595户家庭参与计划，代养这些弱势背景的孩子。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期六（8月13日）出席寄养计划研讨会时说，增加津贴是支援寄养家庭的部分措施。除了这笔津贴，代养家长也可获得所需的托儿津贴、医疗津贴、育儿假等，并有社工协助。政府将致力于支持代养家长，希望更多家庭能响应这项计划。

相较于收容所，寄养家庭能为弱势背景的孩子提供更利于成长的家庭环境。社会及家庭发展部自2013年起加大力度，安排让更多暂得离家托护的孩子住进寄养家庭。

住进寄养家庭孩子 去年比率增至51%

马善高指出，住进寄养家庭的孩子比率在这八年来有所增加。2013年，离家托护的孩子中有29％由寄养家庭照顾，去年增至51％。“我们会继续朝这个方向努力，因为我们希望更多孩子能感受家庭的温暖。这也意味着，较少孩童须要住进收容所。当局会检讨托护领域机制，咨询社区伙伴。

“保护我们的孩子并建设美好家园是大家的集体责任……确保没有一个孩童被忽略而落在后头，这也是新加坡携手前进运动，强化社会契约的核心。”

颜哲全（45岁，科技公司高层）和妻子郑莉频（45岁，牧师）育有三名年龄介于11岁至20岁的儿子。夫妻俩2015年加入寄养计划，那年代养的七岁男童如今已上中学，也仍是颜家的一分子。夫妻在2019年代养另一名六岁男童，因之前的寄养家庭无法再照顾他，亲生父母也放弃抚养权，他们隔年决定领养男童，给他一个安稳的家。

夫妇俩庆幸三名儿子都欢迎家中的新成员，从中也学会更能体谅他人。郑莉频受访时说，与多数寄养孩童一样，他们第一个代养的儿子初期也有情绪问题，容易为了点小事就哭。由于他有轻微的读写障碍，学业表现欠佳。她为他安排补习，与教师紧密协作。

她说：“身为代养家长最大的满足感，就是见证孩子的成长与进步。他上了中学后开始发挥所长，也能更好地管理情绪。当年，我们决定代养第二名男童时，曾担心他无法接受改变。然而，他却支持我们，还帮忙‘弟弟’融入，让我很欣慰。两个代养的儿子都很贴心，会为我准备咖啡。”

颜哲全认为，津贴能帮补家长的部分开销，尤其是照顾特需儿。不过，代养孩子也要付出心力，不容易却很有意义。

目前有五家寄养支援服务社，提供家长培训、辅导等支援。代养家长须符合一些条件，当局会进行评估，确保他们有能力照顾孩子。

公众可上网查阅计划详情。