陈振声：让人人都可发挥潜能做出贡献 我国可通过教育从三方面更新社会契约

陈振声在国庆晚宴上先后以马来语和华语，阐述我国如何在冠病疫情、俄乌冲突等挑战中打造更坚韧的社会，再以英语勾勒出他对社会契约的期望。

我国可通过教育从三方面更新社会契约，让未来的新加坡成为人人都可发挥潜能、共同为社会做出贡献的国家。人民关注的也不仅仅是眼前这代人的需求，还包括如何致力于成就后代，开创更美好的未来。

教育部长陈振声星期六（8月13日）在丹戎巴葛—中峇鲁国庆晚宴上致辞时，以“卓越你我、成就他人、贡献社会”总结他希望社会契约能反映的三个特点。

由副总理兼财政部长黄循财和第四代领导班子发起的新加坡携手前进运动，致力于为我国下阶段的发展更新和强化社会契约。这个运动分为六大支柱，陈振声是负责以教育和终身学习为主题的“装备”（Equip）支柱的政治职务者之一。

陈振声在国庆晚宴上先后以马来语和华语，阐述我国如何在冠病疫情、俄乌冲突等挑战中打造更坚韧的社会，再以英语勾勒出他对社会契约的期望。

其一，要让人民不论背景都能发挥潜力，教育是关键一环。政府会继续投入资源，确保每个孩童都有良好的起跑点，保障他们的前途。与此同时，教育体系会继续灌输终身学习的精神。陈振声说，政府希望每个成人学员在兼顾家庭等责任之余，还有机会学习新技能。

扩大成功定义有赖多方配合

这意味着教育体系须有所改变，帮助成人随时随地学习知识。“教育部和人力部今年迟些会做出一些宣布，说明我们计划如何帮助成人学员保持竞争力。”

不过，要扩大成功的定义，不以一纸文凭为单一标准，还有赖多方配合。家庭须帮助孩童理解自身的优劣势，鼓励他们发挥所长；社群须表扬多元人才，不以单一狭隘的成功指标将学生归类；各行业在招聘时也不应光看学历，而应看重员工的技能与特质，并积极帮助他们提升技能。

其二，希望这一代人能够帮助后代更上一层楼，正如先辈为我们这代人努力奠下了基础。因此，我们同样应顾及后代的需求，在规划未来发展时，继续投资推动基础设施的建设，为长足发展做好准备。

为巩固核心实力，高等学府也须转变成为让人们持续学习的学府。政府的延伸目标是让每个人每年参加一个项目，通过学习新知识来应对未来所需。

其三，面对动荡不安的外部环境，新加坡仍能够向世界展现迎难而上的实力。陈振声说，我国之所以须加强和更新社会契约，就是要重新思考如何让所有人都能有所贡献。

他向在场居民、基层领袖和会馆代表等众人说：“有的人拥有的比较多，就多付出一些；就算拥有的比较少，还是有机会付出。例如在扶持社会弱势群体方面，不仅仅涉及政策和学校里的援助，也涉及社区团体。”

陈振声总结时指出，尽管前路有诸多挑战，只要有稳定的政府、互帮互助的社区，并以扶持后代再创高峰为己任，世界各地仍会对新加坡抱有信心，相信这是个值得投资与合作的国家。