红狮跳伞员着陆受伤 黄永宏：部队正展开全面检讨

国庆庆典上发生“红狮”跳伞队三级准尉王劲翰硬着陆受伤的事后，新加坡武装部队展开全面检讨。

初步结论是，表演须采取一些措施以降低风险，包括使用另一个降落路线，让跳伞员有更多时间反应。

国防部长黄永宏医生星期六（8月13日）在大巴窑中的国庆晚宴场边受访时说，武装部队召开了高级别的风险评估，除了检讨星期二的硬着陆事件，也全面检讨过去的国庆预演和国庆日表演，以了解表演风险是否因结构变化而提高。

武装部队查阅了很多数据，包括在表演当天测量到的风速以及国家环境局的数据，也探讨了一些工程方面的事项。

黄永宏说，检讨工作仍在进行中，但初步调查发现，红狮跳伞表演须要采取一些措施来降低风险。

他提到，根据现有的标准作业程序，要是云雾太多，导致红狮成员无法看到场地，表演就会取消。

但除了这些，也须把场地本身的条件纳入考量。“我们认真看待这些事项，也必定会落实新措施。”

至于武装部队会采取哪些措施，黄永宏说，他不希望绕过检讨过程，但评估报告建议或许要有另一条降落路线，让跳伞员有更多反应的时间。“这些都是专家要探讨的技术问题，还要去确认和验证。我们应该把这些留给专家去做。”

黄永宏说，王劲翰不必动手术，也没有神经损伤，但需要时间康复和复建。