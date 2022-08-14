Cars@Expo车展时隔两年复办 车商纷纷削价要全力冲高买气

主办方新报业媒体集团说，车展第一天的访客量令人鼓舞，预计两天的活动可吸引约8万人到场，与2019年4月疫前的Cars@Expo访客量不相上下。

拥车证成价居高不下，参加大型汽车展销会Cars@Expo的车商希望通过削价刺激买气，但潜在买家似乎没有因此涌进场，大部分仍持观望态度。

因冠病疫情而停办两年的汽车展销会Cars@Expo星期六（8月13日）再次登场。主办方新报业媒体集团受询时说，第一天的访客量令人鼓舞，预计两天的活动可吸引约8万人到场，与2019年4月疫前的Cars@Expo访客量不相上下。

记者星期六下午约1时30分抵达展场，看见各大品牌的销售员都忙着向潜在买家介绍车款，公众也轮流试座。大部分车商为吸引买家，特别为Cars@Expo访客推出了优惠价。

例如，宝马（BMW）X3 xDrive20i在展销会上的售价从29万9888元起跳，比原价低了1万元；奥迪（Audi）A4四门轿车从原价26万零13元降至20万零999元，折扣近6万元；万事达（Mazda）Astina掀背轿车从原价15万1888元削减1万3000元，至13万8888元；本田（Honda）大部分车款有2000元折扣；电动车商比亚迪（BYD）的车款也一律有6000元折扣。

代理马赛地的合发属下销售专员林文德（40岁）透露，在展销会上展示的马赛地车款，大致比原价低了10％至15％左右。例如，马赛地C180 Avantgarde原价约28万4888元，但综合各种折扣后，展销会的售价约24万9888元。

车商：人潮虽比想象中多 业绩料不会达到疫前水平

本田代理商嘉摩哆总经理黄成顺说，人潮比想象中多，几乎回到疫前水平，但业绩预计不会达到2019年的水平。

“现在的拥车证成价太高了。中小型汽车（A组）拥车证在2019年最高才3万多元，现在是8万元，这个价格在那时几乎可以买一辆车了。”

万事达代理商Trans Eurokars董事总经理张振汉也说，星期六的销售情况令人鼓舞，但考虑到目前拥车证成价高，配额只是2019年的约一半，所以预计这次无法达到2019年展销会的销量。

今年的Cars@Expo也首次有全电动车商参加，包括瑞典豪华电动车品牌极星（Polestar）、英国的名爵（MG），以及中国的比亚迪。

极星董事经理孙光英说，此次参展主要为提高公众对品牌的认识，让公众有机会试座和进一步了解电动车。“现在的拥车证成价较高，因此会到车展来的公众大多都是比较有意购买的……我们今天共签了两单，还有10个有意买车的潜在买家。”

入场公众陈筠婷（42岁，自雇者）说，家里添了新成员，如果和长辈一起出门，现有的用车座位就不够了。“我觉得价格还是不够吸引人，还是偏高，我会再看一看，也不排除买二手车。”

郑木发（62岁，自雇者）则有意购买一辆休旅车，替代现有的货车。“车展的折扣相当大，但是我暂时不急着换车，今天主要还是来看看市场有哪些适合自己的车款，回家做更多功课后再进场也不迟。”

在新加坡博览中心第3B和第4展厅举行的Cars@Expo，今天是最后一天，从上午10时至晚上8时，入场免费。