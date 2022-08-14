餐饮业为抢人 工时变短还加薪

餐饮业人手吃紧展开抢人战，有餐馆推出四天工作制后全职空缺迅速填满，有员工从每周工作60小时变44小时，薪水还不减反增。

目前正面临严重员工短缺问题的英国，近来为3300多名来自70家不同公司的员工试行每周四天工作制取得不错成果。组织这项试验计划的智囊团表示不排除下来也可在我国做同样尝试。

另外，上个月的一项调查显示，每10名本地员工中就有七名希望能每周工作四日。去年12月亦有另一调查发现高达88%的本地员工赞成每周四天工作制。然而，许多雇主对此持保留态度，但两年前进军我国的日本知名连锁餐饮Tenya，不久前为解决人力不足的困难毅然改成四天制，在招聘时主打新制度。

行政经理巴特叶（54岁）受访时透露，自Orchard Central的首间店于2020年10月开业，公司就一直面临人力不足的问题，职员常得加班。长时间辛苦工作更导致部分员工考虑离职。

为解决问题，巴特叶与管理层经多番讨论，6月中开始以四日制聘请厨师和招待员，并为所有员工包括现有职员调高薪资约10%。

厨师余凯伦（35岁）去年4月加入餐馆，人手短缺时曾每周工作时间高达60小时。

“不是没有考虑过离职，但公司很有诚意挽留，说会努力为我们解决。在新制度下，不仅每周工作时间变短了，因为有更多人手工作压力也没那么大了。”

巴特叶表示，这一招果然奏效，餐馆成功填补全职空缺，减少对兼职员工的依赖。

完整报道，请翻阅2022年8月14日的《新明日报》。