裕廊东“垃圾屋”失火杂物挡逃生路 民防人员破门入屋救出姐弟

裕廊东一个五房式单位凌晨失火，有居民半夜闻到焦味后跑去救人，却因为失火单位的大门被物品挡着，无法完全推开，所幸民防人员迅速抵达，强行进入单位把一对姐弟救出。

这起火患发生在星期天（8月14日）凌晨1时35分左右，地点是裕廊东24街第258座组屋五楼的一个五房式单位。获救的男女年近70岁，相信是一对姐弟。

住三楼的沙赫尔（23岁，无业）事发时到厨房喝水，忽然听见一阵微弱叫声，走到窗前才听见男子喊“着火了”，抬头发现楼上浓烟滚滚，因此立刻打电话求救。

沙赫尔事后找到失火单位，见单位大门没上锁，于是尝试开门。“大门内侧有东西挡着，无法完全推开，所幸民防人员很快赶到，强行进入单位。”

不久，沙赫尔就目击民防人员先后将一名灰衣女子和一名白衣男子从单位里救出，两人的脖子和脸部都盖满烟灰。“女子被救出后，一度还因为担心仍在单位里的男子，一度拒绝疏散下楼，所幸男子很快被救出，但他应该受到惊吓，当时一脸错愕。”

居民原以为楼下烧冥纸

民防部队受询时证实，民防人员接获通报后到场撬门，并用单位里的水源把集中在厕所的火势扑灭。

获救姐弟事后拒绝送院。失火原因还在调查中。

闻到焦味时，居民还原以为中元节期间有人在楼下烧冥纸，后来才发现原来是居民口中公认的“垃圾屋”着火。

住10楼的陈明发（67岁，退休人士）闻到焦味后望出窗口，发现楼下来了几辆消防车，确认后才知是五楼的单位着火。

“失火单位住了一男一女，男子的精神状态似乎不好，女子也很少见到，两人很少跟邻居打交道，但我们都知道他们的单位是堆满杂物的。”

七楼的蔡姓居民（25岁，学生）事发时则看到民防人员把一袋袋的杂物搬出失火单位。“我们早上出门时，纸皮和塑料袋已被清理干净。”

沙赫尔听母亲说，失火单位的男女是旧货商。“他们事后回到单位收拾杂物，凌晨5点多还能听见他们在走廊上收拾杂物的声音。”

得知姐弟吉人天相，居民不禁松了一口气，大家都希望他们能把家里的杂物收拾干净，减少发生火患的危险。

近期住家单位失火频传

我国近来频频发生火患，《联合早报》过去一个月内报道了四起住家单位失火事件，其他三起是：

●7月23日：菜市一个组屋单位疑屋内神台失火，民防人员和警方到场后疑发现单位内有吸毒用具，随后逮捕男子。

●8月3日：直落布兰雅一个组屋单位疑因电线短路引发火患，单位内的物品被烧毁，邻居的外墙也被熏黑。

●8月12日：大巴窑8巷组屋单位不知何故失火，一人因吸入浓烟送院，约50人被紧急疏散。