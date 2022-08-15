私人医疗机构或效法卫生部 给予旗下护士相等挽留奖励金

卫生部宣布公共医疗集团和社区护理机构的护士将获得特别奖励金后，一些私人医疗机构也决定或正考虑给旗下护士发放相等的奖金。

私人护理机构则呼吁卫生部，也提供奖励金给私人机构护士。

斐瑞医院就决定比照卫生部做法，给予所有护士相同金额的特别奖励，以表扬护士在冠病疫情期间的贡献。

斐瑞院长刘森旺医生说，基于多个考量做出这项决定，包括答谢每一名护士作出的牺牲、付出与调整，像是外籍护士只能通过视讯通话陪伴家人，以及护士们在照料冠病病患或是进行冠病检测时的相互照料。护士也须改变护理模式，并舒缓病患与其家人的焦虑。

康盛医疗：

定期检讨配套保竞争力

康盛医疗人力资源总监张爱莉说，康盛定期检讨薪金配套以保持竞争力，适时调整雇员薪金和发放高额奖金。

2021年和2020年，康盛就两次主动向雇员颁发超出通常绩效奖金的额外特别奖金，以表彰雇员所做的贡献和付出。

她说：“我们坚信通过适当的认可和奖励来吸引和留住优秀人才。我们今年完善了医疗福利制度并积极开展薪金调整工作。今年为了奖励护士在充满挑战的时期做出的杰出贡献，康盛也打算在发放绩效奖金的基础上颁发额外特别奖金，确保绩效奖金总额保持高度竞争力。”

IHH医疗保健护理总监游洁山说：“我们一直在检讨护士整体薪金和奖励方案以保持市场竞争力。鉴于卫生部推出特别奖励金，我们肯定也会进一步检讨我们的护士薪酬，确保我们的配套对那些想要留在或是加入私人医疗保健集团的护士仍具吸引力。”

私人护理机构呼吁卫生部

帮助小规模疗养院发奖金

另一方面，社区护理机构的护士也将获得奖励金，私人疗养院经营者如慈仁疗养院创办人王爱玲和好牧人之家疗养院负责人黄玉亲医生近日向《海峡时报》言论版投函，呼吁卫生部也为私人医疗组织的护士提供特别奖励。

他们指出，这些护士在照料本地年长者和病患方面也做出贡献，他们和其他护士一样面对相同的压力，但规模较小的疗养院可能没有能力自行发放这份花红。

私人医疗集团Allium Healthcare总裁傅文毅也呼吁：“卫生部也应为私人企业的护士发放特别奖励金，以表彰她们对新加坡医疗生态系统的贡献……集团目前给予的挽留奖金与公共领域奖金为基准，她们也会获得常年工资补贴和表现花红。”

卫生部近日宣布本地超过2万5000名公共医疗集团和社区护理机构的护士将获相当于1.7个月至2.1个月基本薪金的特别奖励金。

今年12月先发相当于半个月薪金的定期特别奖励金，其余相当于1.2至1.6个月薪金的加强版护士特别奖励金则将在2023年3月和9月分两次发放。