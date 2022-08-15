鼓励消费者培养自带购物袋习惯 邻里一些小超市塑料袋已收费

在大巴窑一带的迷你超市HiMart今年初开始征收1角钱的塑料袋费用，在开始收费前还赠送环保购物袋给顾客，提醒他们下次购物时记得携带。

尽管大型连锁超市明年中才规定必须征收一次性购物袋费用，不少零售业者包括一些邻里小型超市已开始对塑料袋收费，希望尽早培养消费者自带环保购物袋的习惯。

在大巴窑一带的迷你超市HiMart今年初开始征收1角钱的塑料袋费用，在开始收费前还赠送环保购物袋给顾客，提醒他们下次购物时记得携带。

迷你超市员工沈小月（50岁）受访时说，以前没收费的时候，不少顾客会索取多几个塑料袋，或要求把所购买的物品分装多个塑料袋。

“刚开始收费时，有些顾客会申诉，但在我们解释是为了环保后，他们都能理解，也很合作。现在大多数的顾客都会自备购物袋，或是直接把买的东西放进包包。”

沈小月说，对塑料袋收费后，塑料袋的用量减少了一些，超市每天会收到约5元的塑料袋费。

泉建发自助市场今年开始收取额外的塑料袋费，以防止顾客索取更多塑料袋。

老板黄清海（50岁）说：“有时一个塑料袋就够装了，但有的顾客会要求多给几个，收费后就比较少这样的情况。”

每多用一个塑料袋就收费1角钱之后，这家小型超市每个月的塑料袋用量减少了一两成。

不过，黄清海坦言，如今百物涨价，对塑料袋收费可能导致顾客流失。“一些顾客如果需要塑料袋，又想省钱，会选择去没收费的杂货店或商店消费。”

旗下有17家迷你超市的New Econ集团目前还未对塑料袋收费。董事陈俊更说，集团在观察其他连锁迷你超市的做法，并会在大型超市开始收费后一起实行。

他指出，根据一些加盟商反馈，收取塑料袋费可能对运营有影响，并导致顾客不满。因此，集团着重于教育顾客少用塑料袋，并推出鼓励自备购物袋的促销。

“我们正在和供应商洽谈推出可持续做法的促销活动，如奖励自带购物袋的顾客，并且探讨发放免费购物袋，以鼓励顾客下次购物时带来。”

张泉记杂货店老板张坤辉（75岁）则认为，由于大型超市还没有正式对塑料袋收费，迷你超市和杂货店要这么做有难度。

“一些顾客会说超市都还没收费，你们为什么要收。等到超市都开始收了，顾客也对这个规定比较习惯后，我们才会开始收费。”

商家征收塑料袋收费

受访公众：影响不大

目前，不少零售商店如日本之家、日本超市Don Don Donki、佐丹奴等已对塑料袋收费。连锁面包店Four Leaves则征收额外塑料袋的费用。

受访公众一般上都表示塑料袋收费对他们的影响不大。

陈丽妹（72岁，退休者）说，她平时购物都会带上购物推车，因此不受影响。“我下楼买东西时，都会带购物篮或推车，所以不会用到塑料袋。我觉得收费是好的，可以让大家养成环保的习惯。”

林宝珠（65岁，家庭主妇）说：“如果我需要塑料袋的话，我还是会付费。现在还不是所有商店都收塑料袋费，等到超市或更多店开始收的时候，我可能会带自己的购物袋。”

她说，她平时会用超市的塑料袋来装垃圾，日后可能得考虑另买塑料袋。