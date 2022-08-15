吴丽婵认为，“这个世界将来是要留给孩子的，如果我们一直继续浪费资源，造成环境污染和气候变化，那下一代就完蛋了。”

一辆断成两截的脚踏车，在别人眼中或许是垃圾，但对儿时的吴丽婵来说却是宝贵的礼物。见父亲把脚踏车焊接起来，让她从小就意识到东西坏了还是可以修理的，不一定就得扔掉。

吴丽婵（47岁，家庭主妇）受访时说，小时候父亲当货车司机养活一家五口，家境不富裕，加上他们住在甘榜，附近没有购物的地方，所以很习惯用二手的玩具和衣服等。

有一次老板要丢掉一辆小脚踏车，吴丽婵的父亲就捡了回家给她。脚踏车头和车身已经断成两截，父亲把它们焊接起来，修好后像新的一样。

她说：“收到时非常开心，一点都不会嫌弃，因为我一直很想要一辆脚踏车。”

年纪稍长，吴丽婵自嘲上中学时有段时间“爱慕虚荣”，不像小时候那样愿意用旧的东西。直到当了妈妈想法才开始改变，因为希望能为孩子守护她们成长的环境，而开始重视环保。

“这个世界将来是要留给孩子的，如果我们一直继续浪费资源，造成环境污染和气候变化，那下一代就完蛋了。”

她注意到，冠病疫情期间大家似乎更爱网购，垃圾槽旁常常看见一堆堆的纸箱和包装。这让她不禁担心我国仅有的实马高垃圾埋置场所须承受的压力，以及过度消费会对环境造成的伤害。

过去10多年，吴丽婵重拾儿时习惯，尽量使用二手物品，东西坏了能修就修，减少购物。家里好些物品都是她捡来的，例如柜子、椅子和风扇，连别人丢掉的植物，她都带回家悉心照顾。

吴丽婵的两个女儿自小耳濡目染，都养成了一些爱护环境的好习惯，包括少用塑料袋。谈到对孩子的期望，她说，希望女儿未来也能够“物尽其用”“勤俭持家”。