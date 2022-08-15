豪杰大厦外 20人大混战

乌节路豪杰大厦外，20多人深夜在马路上扭打、群殴，场面混乱。

一段14秒的视频日前在网上流传，拍摄地点就在乌节路一带的豪杰大厦外。据了解，殴斗事件发生在星期六（8月13日）深夜，一直持续到星期天（14日）凌晨。

根据视频画面，20多人分成两组在两条马路上扭打。

其中，有一组人从走道打到马路，推撞期间还有人跌倒，一名男子还往倒地者身上踢。另一边，为数不少的一组人则直接在路上动手，至少七八名男子对一个身材高大的黑衣男围殴，不断挥拳攻击他的头部与身体。

被打的黑衣男挣脱了一阵子才冲出重围，跑到一名女子身前，但随后又被追赶上。

记者星期一（15日）走访时，受访商家表示，多数在傍晚前就关门，因此不清楚事件的来龙去脉。

警方受询时证实这起事件，案件在调查中。

忧醉客治安乱 店家提早打烊

担心醉客与治安乱，店家提早打烊。

受访店家冯女士（58岁）说：“这里一到晚上就会变的很乱，还有很多喝醉酒的男女走来走去，所以我才选择早关门。”

另一名到商场用餐的食客黄先生（40岁）则说，有一次下班来这里吃晚餐，竟遇到了一名醉汉要向自己动手。“幸好友人及时拉住他，我才没受伤。”

他说，之后一到晚上就尽量绕路走，也不会在夜间到这里用餐。

完整报道，请翻阅2022年8月15日的《新明日报》。