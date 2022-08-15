送货后感不适 咖啡粉商突断气

继承父业，八旬叔卖咖啡粉近70年，上周送货后突感不适，回家上厕所时，在马桶上断气。

死者吴傑扶（87岁）于上星期四（8月11日）与世长辞，他在八名兄弟姐妹中排行老三。弟弟吴傑杨（75岁）星期天在灵堂受访时透露，一家人过去在菜市一带的甘榜生活，父母原本经营一家小型杂货店，售卖糖果、饼干、汽水等零食，于1953年转行卖咖啡粉，创立“協成發”。

“当时一家大小都帮忙，直到1977年从甘榜迁到组屋，大家就各自转行，有的当小贩，有的则打工，只有三哥接下咖啡粉生意。”

他指出，吴傑扶接手父业后，就在勿洛北4街第85的凤山巴刹开摊，取名“吴傑扶咖啡粉”，一直做到85岁，前后卖了69年的咖啡粉。

“三哥从前手炒咖啡豆，到磨成咖啡粉、包装、分销都亲力亲为，后来就请别人以自己的配方代工，他负责零售。”

吴傑扶的长女吴桂敏（61岁）告诉《新明日报》记者，父亲身体硬朗，迟迟不肯退休，过世前仍天天到巴刹做生意，每星期一、三、五还会自己开车送货。

“上星期五（12日）下午1时左右送完咖啡粉，父亲身体不舒服，要回家上厕所。上厕所时，父亲还和妹妹说话，但突然就没有了反应。妹妹冲入厕所查看，才发现父亲坐在马桶上已断气。妹妹尝试做心肺复苏，但父亲仍回魂乏术。”

她也说：“欣慰父亲算是有个善终，但事发突然，大家都没心理准备，也很不舍。”

因咖啡与妻结缘

吴桂敏笑着与《新明日报》记者分享父母的“咖啡情缘”，她透露，父亲过去到甘榜送咖啡粉，结果被外婆“相中”，撮合两人。

“外婆当时觉得我父亲老实，决定介绍自己的女儿，没想到两人见面后两情相悦。母亲嫁进来后，也一直帮衬父亲，一直到母亲12年前过世，父亲才独守咖啡摊。”

吴傑扶的幼子吴端祝（50岁，银行员）也透露，父母育有四女二男，六人从小都闻咖啡香长大。

“每当妈妈喊‘咖啡要出来了’时，兄弟姐妹就会拿起扇子，站成一排，为咖啡豆扇风降温，防止咖啡烧焦变苦，工作又热又累，手又酸，唯一开心的是父亲会泡咖啡给我们喝，我当时一天可以喝五杯咖啡。”

完整报道，请翻阅2022年8月15日的《新明日报》。