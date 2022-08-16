对陈桂顺而言，死亡不是禁忌话题。谈起拍遗照的过程，她说：“拍摄前还有专人帮我们化妆、指导表情和姿势，成品我很满意，感觉自己年轻了10岁。”

上一次精心打扮拍照，是为了庆祝60大寿。时隔14年，她再次穿上新衣裳，让专人梳妆照相，但这次却是为自己的丧礼做准备。

74岁的陈桂顺去年加入众弘福利协会后，就参与了协会为年长会员举办的拍照活动。她坦言一开始以为只是拍摄一般照片，后来才知道原来是遗照。

“但我不感到可怕，反而觉得很新奇。”

对陈桂顺而言，死亡不是禁忌话题。膝下无子女的她，过去是父母的看护者，如今上有84岁大哥，下有73岁妹妹，兄弟姐妹之间彼此照应。“我们活到这个年纪了，也该为后事打算。”

排行中间的陈桂顺原来有六个兄弟姐妹，两名弟妹已经逝世。如今，她特别担心不良于行的大哥和患有心理疾病的二哥（76岁）。

“从前也不忌讳谈死亡，只是始终感觉很遥远。直到父母和弟妹相继去世，才渐渐觉得那是每个人终将面对的事情，应该提早计划，按自己的意愿安排后事，包括挑选合心意的遗照。”

谈起拍遗照的过程，她说：“拍摄前还有专人帮我们化妆、指导表情和姿势，成品我很满意，感觉自己年轻了10岁。”

她一边说，一边兴奋地让记者看照片。照片里的她笑容可掬，身穿她心爱的新衣裳。

“毕竟是用在葬礼，我希望选一张合心意的，让亲朋戚友看见年轻美丽的我。”

过往操办过的葬礼程序繁琐，因此陈桂顺为自己选择了简单但庄重的告别仪式，然后海葬。

为有需要的年长者提供免费后事服务的众弘福利协会，计划在9月24日至25日，以及10月8日至9日，与新加坡国际青年商会城市分会合作，为300名年长会员提供拍遗照服务。他们也希望通过活动筹得10万元，用于支持有需要的群体，包括中医看诊、殡葬、医疗运送和派发食物等服务。