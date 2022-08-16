恐怖滤镜吓儿 家长遭炮轰

父母将幼儿关房内，用恶作剧滤镜吓唬，举止遭公众炮轰。受访心理医生表示：“不解为何要如此吓孩子。”

一名叫梁文珊（Naomi Neo）的家长日前在社交媒体TikTok上发布了一段10秒钟的视频，引发了争议。画面显示，儿子被带入房间后，就盯着手机屏幕，随后父母迅速转身离开，并关上房门。

同时，手机屏幕慢慢显露出了一个全身蓝色、黑脸红眼，张着血盆大口的“鬼影”。儿子看到后惊恐不已，转身就要跑出房间，但几次都打不开门，吓得原地跺脚、跳跃，对着房门哭闹。

视频上载四天左右，共有超过2200万次播放率，不少网民留言斥责，此举或对儿童造成心理创伤。

另外，视频的背景声音是一段怪异的“鬼叫声”，有网民表示：“隔着屏幕也仿佛能听见他（男童）的尖叫声。”有网民认为：“这不是什么有趣的恶作剧，而是会伤害儿童的心理健康，让他留下阴影。”

虽然梁文珊在视频的贴文中表示“已含泪道歉”，但网民仍不买账，并说绝对不会如此对待孩子。

据了解，类似的恶作剧滤镜近期在TikTok兴起，有些家长用恐怖滤镜吓唬孩子，并发布在社媒上，吸引关注。

对此，伊丽莎白医药中心心理专科医生杨家乐受访时表示，如果父母与孩子已建立了很密切的关系，事后又能详细、清楚地向孩子解释视频内容，以及自己为什么要这么做的话，或不会对孩子造成长远的创伤。

不过他也表示，不清楚父母为什么要录制如此视频，毕竟跟年幼的孩子解释录制视频的原意也需费周章。

完整报道，请翻阅2022年8月16日的《新明日报》。