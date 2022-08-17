目前专注组织好团队 黄循财：接任总理时间未定

副总理兼财政部长黄循财何时接任总理尚未决定，他目前的首要任务是思考如何组织好团队，以处理眼前的优先事项。

他星期一（8月15日）接受彭博社总编辑米思伟（John Micklethwait）专访时，被问及会不会在2025年全国大选之前接棒。

黄循财说，下届大选必须不迟于2025年举行，但也可能更早。如果他在大选前接任总理，他将“明确领导”人民行动党和第四代领导班子投入选战。

另一个可能是李显龙总理继续担任总理，并在下届大选领军。行动党如果赢得选战，再由黄循财接任总理。

黄循财说：“这些都是选项，但我们仍未决定具体时间点。我的当务之急是开始思考如何组织团队、我们要如何处理眼前的优先事项，也用这段时间适应我的任务扩大后的新职责和负责项目。”

今年4月16日，李总理在宣布黄循财为我国下任总理人选的记者会上就何时交棒一事说：“我们会小心谨慎地处理这件事。我已经70岁了，我期望一旦黄循财做好准备就把位子交给他。”

他当时也说，会先与黄循财讨论最佳的竞选策略。

过去10年超低通胀不复存在

黄循财在彭博社专访中也谈及我国目前的通货膨胀。他说，我国通胀估计在今年第四季或接近年底达到高峰后回落，但不会放缓到过去的低水平。

他指出，过去10年的通胀率保持在约1％以下不是正常的现象，因此当通胀率较迟时回落后，考虑到地缘政治环境、供应链问题以及绿色转型这些因素，相信通胀会稳定在较高的水平。

“我们得多付一点，以变得更绿化、享有更坚韧的供应链，因此在通胀方面我们必须准备面对新的平衡。”

黄循财也强调，政府已推出数个配套帮助人民应对通胀，尤其是针对低收入和弱势群体。“我们会继续留意这个情况。我们向每个新加坡人保证，如果通胀恶化，我们肯定能提供更多援助。”

此外，他指出，明年的经济增长风险开始上升，政府也正在密切留意。