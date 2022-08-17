赌管局：避免公众受大奖诱惑染赌瘾 商家明年准贩售神秘盒奖品100元为限

赌管局为神秘盒子游戏的奖品设100元价值顶限，主要是为防止商家透过高额奖品诱惑消费者以小博大，导致赌博活动成为一种常态。

从明年开始，贩卖神秘盒子产品的零售商须遵守类别执照条例，奖品零售价不得超过100元，避免公众落入赌博陷阱。

由赌场管制局重组而成的赌博管制局星期二（8月16日）举行首届工作计划研讨会。赌管局在本月1日正式投入运作，成为管制各类赌博活动的单一机构。

赌管局助理处长（运营政策）兼代助理处长（调查与禁止）邢原荣受访时说，为神秘盒子游戏的奖品设100元价值顶限，主要是为防止商家透过高额奖品诱惑消费者以小博大，导致赌博活动成为一种常态。

“商家不能再利用笔记型电脑、电动游戏机等来作为大奖吸引消费者。这样一来，我们能确保神秘盒子游戏较接近娱乐和休闲活动，而不是赌博的一种。”

提供打麻将会馆等场所明年起须申请执照

另外，从明年起，提供赌博活动如打麻将的会馆等私人场所须向赌管局申请执照。当局会在完成调查与评估后才发放执照。

赌管局管制的其他赌博活动包括，涉及博运气的线上游戏如电子游戏战利品箱（loot boxes）、不同种类的幸运抽奖、筹款彩票等。由于这些赌博产品风险较低，当局会推行类别执照制度，提供这类产品的业者无须个别申请执照。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明在活动上致辞时说，科技改变了人们赌博的方式，如今能随时随地，轻易地与世界各地的人赌博。

“远程赌博的需求有所上升，科技会继续扩大网络赌博的规模和范围。”

杨莉明指出，消费者的喜好不断变化也带动了新型赌博产品的出现。赌博与游戏之间的界限日益模糊，现在有更多类型的游戏与赌博，其中一些涉及加密货币或加密技术。

她说，赌管局把赌博监管框架和相关专长整合在一个机构，有助政府更有效和灵活地应对不断改变的赌博业。

“赌管局须紧跟国际趋势，监督行业发展以探讨它们如何影响赌博业。当局也会继续寻找更好的解决方案来应对新兴和当前的挑战，并持续更新法律框架。”

内政部下来也会检讨赌场管制法令，以加强赌场管制，确保条例与时俱进。

赌管局高级助理处长（政策与规划）李国荣受访时说，经整合后，当局可更加全面地管制，更好地运用各团队的专长。

“例如，我们过去在管制赌场时，对电子游戏机有相关经验。同样的产品也会出现在其他提供赌博活动的场所如俱乐部，因此我们能把专业知识运用在这一方面。”

李国荣说，赌管局也会透过展开赌博方面的研究、与行业伙伴交流等，掌握赌博业的最新发展。

赌管局目前有180名职员，大部分是原赌场管制局人员。