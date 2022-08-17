裕廊东夺命火：死者常修电器送人

裕廊东住家失火追踪，弟弟生前常把捡来的电器修好送人；而姐姐卖报收入不多，但仍每天风雨不改摆摊，因她觉得报纸能“教育”人。

裕廊东21街第236座组屋的九楼单位，在星期二（8月16日）凌晨2时50分发生火患，男屋主黄明全（48岁）不幸丧命，姐姐黄秀美（50岁）及时逃出火场获救。

两人的妹妹黄女士（43岁）受访时说，姐姐是一名报贩，每天在住家附近的巴士站卖报纸；哥哥则是一名散工，平时也有回收旧品和维修电器。

她说：“姐姐卖报纸，一个月可能都没赚到300元，我们曾叫她不要卖了，但她说看报纸可以让读者长知识。”

与黄秀美相熟的报贩代理陈先生（70岁）说，自己每天让人拿报纸给黄秀美卖，他也透露后者每天的收入约在5至10元之间，但她仍尽责每天开档摆摊。

妹妹黄女士指哥哥平时修好电器后才卖给街坊，仅收两三元，有时甚至免费送给街坊。

新报业媒体信托客户业务部主管助理副总裁陈得能受询时说，公司会联系黄秀美，并尽力向她提供帮助。

获救邻居：困厨房20分钟 以为活不了

三获救邻居讲述惊险逃生过程，称受困单位近20分钟，一度以为自己活不了。

记者星期二（8月16日）晚走访时，看见失火单位对面的三名邻居正在收拾行李，准备搬去附近的临时住所。

玛尼（40岁，厂工）表示，起火时他和另外两名住户正在睡觉，被浓烟呛醒后，发现黑烟不断从大门涌入，几人立即去厨房躲避。

“当时已经断电，我们把窗口打开，打开手机电筒，挥手求救并报警。那时脑袋一片空白，甚至想不起沾湿毛巾等的自救方式，真的以为要命丧火海了，幸好民防人员破门把我们救出。”

完整报道，请翻阅2022年8月17日的《新明日报》。