利用群组通风报信泄执法人员踪迹 男子监17周

夜店“看水”招数升级，利用聊天群组互相通风报信，夜店巡场四个月内66次泄露执法人员踪迹，星期三（8月17日）被判入狱。

除了承认妨碍司法公正，被告蔡俊豪（27岁）也承认犯下鲁莽伤人以及打架等8项罪名。他同意将另外13项罪名交由法官考虑后，总刑罚是监禁17周以及罚款3000元。

《新明日报》日前报道，警方捣毁四个专门用来通风报信执法行动的聊天群组，将至少其中23名成员控上法庭。这四个聊天群组分别是“夜猫子”、“代驾阿叔”、“劳力士运动”，以及“炮炮兵团”，被告是前两者的成员。

根据案情，聊天群组里的成员大多数是多家夜间场所的巡场或者职员，每当警方展开扫荡行动，成员就会在群组中通风报信，包括告知警员的去向、队伍的人数、警车车牌等。

他们也会用“代号”进行沟通，例如把便衣执法人员称为“cv”、把私会党调查部门的警员称为“ssb”等等。

被告在2019年1月至4月之间，以及2020年1月至2月之间，分别利用“夜猫子”和“代驾阿叔”的群组通风报信共66次。

主控官指出，这起案件相当特殊，以往“看水”一般都是请人在违例的场所守着，如今已经升级成用聊天群组大规模通风报信，他请求法官严惩以儆效尤。

完整报道，请翻阅2022年8月17日的《新明日报》。