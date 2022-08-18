第四个总蓝图拟定29项建议 打造包容社会助残障者独立生活

社会及家庭发展部会在不同邻里试行协立服务中心，方便残障人士就近获取支援服务如喘息看护，或参加社交活动与培训课程。政府今年较迟时候也会陆续在10个市镇的325个行人过道，安装可发出声响的交通信号，全天候运作的装置方便视障者安全出行。

政府将成立工作小组为特需人士发展其他住宿与护理模式，创造更多工作机会，协助他们继续在社区独立生活。

社会及家庭发展部也会在不同邻里试行协立服务中心（Enabling Services Hubs），方便残障人士就近获取支援服务如喘息看护，或参加社交活动与培训课程。

硬体设施方面，政府今年较迟时候会陆续在10个市镇的325个行人过道安装可发出声响的交通信号，全天候运作的装置方便视障者安全出行，地点选在有较多视障居民的市镇。

2030年加强残障服务总蓝图星期三（8月17日）公布，社会及家庭发展部接下来会与各政府部门和伙伴落实以上的建议。

这是我国自2007年以来推出的第四个加强残障服务总蓝图（Enabling Masterplan），它列出了我国下来八年为特需人士打造包容社会的建议。相较于前几个五年计划蓝图，2030年蓝图首次设定目标，包括残障者就业率、体育活动参与率等。

由27人组成的总蓝图指导委员会过去一年咨询了300多名特需人士、看护者等代表后，拟定29个围绕加强终身学习、协助体障者独立生活，以及为体障者打造一个包容的环境这三大方面的建议。所有建议已被政府接受。

在打造包容环境方面，除了提供无障碍的硬体设施，智慧国及数码政府工作团将致力于让所有使用率高的政府网站“亲残障”，如增添屏幕阅读器、语音功能等，方便特需者使用，目前这类网站的比率占61％。此外，目前48％电视节目附有字幕或手语指示，政府的目标是把比率提高到70％。

国家发展部和建设局早前也宣布，下来将要求大楼的业主在翻新时须确保有基本的无障碍设施。有关法令预计2023年初推出。截至去年，无障碍建筑的比率占79％。

蔡瑞隆：持续提升设施 照顾体障者与家人需要

担任指导委员会联合主席的文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆指出，政府过去几年通过教育、交通设施、看护者支援等方面，致力于支持残障人士。当局会不断根据需要提升计划与日间活动中心等设施，照顾他们与家人的需要。

“这是一项持续进行的工作，2030年总蓝图不会是个句点。这次的蓝图规划更长远，也首次设定目标，让我们更宏观地根据残障人士在不同阶段的需要，协助并赋予他们能力……这也需要每个人的支持，多释放善意，多了解如何与特需人士和看护者互动，与他们共享我们的社区活动空间。”