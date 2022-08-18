超过九成车辆以Parking.sg应用付停车费 纸质固本料不久后逐步淘汰

本地有超过九成车辆已使用停车应用Parking.sg来支付停车费，通过这个应用完成的停车次数每天介于3万至5万次。随着绝大多数驾车者改用这个停车应用，传统的停车固本可能会在不久后逐步淘汰。

我国是在2017年10月推出Parking.sg，让驾车者通过手机支付停车费，省去撕纸质固本的麻烦。这个应用的一大好处是，司机停车多久就付多少钱，还能远程延长停车时间。

根据政府开源科技部提供给《联合早报》的最新数据，Parking.sg至今被下载大约150万次，每个月有近50万人使用。目前有超过90％的车辆使用这个应用，每天使用量3万至5万次。

驾车者可在全国公共停车位使用Parking.sg，在安装电子停车系统（简称EPS）的停车场，则可用卡支付停车费。科技带来便利，也意味着停车固本的使用率已显著下降。

根据之前的资料，2018年12月当局只卖了5万个停车固本，与2017年10月卖出的18万个相比，少了超过七成。建屋发展局也从今年起，停用全天和夜间停车固本。

此外，新一代公路电子收费（ERP）系统启用后，驾车者将能用新安装在车内的行车器支付停车费，到时相信固本的使用率会进一步减少。

时任国家发展部第二部长的李智陞2017年在国会提到，超过七成公共停车场已安装电子停车系统，停车固本会在日后分阶段停用，不过他当时没有提到具体时间表。如今电子收费更加便利普遍，固本可能会在不久后逐步淘汰。

驾车者：应用付费方便省时

公众如果持过期或未使用的停车固本，可预约到任何建屋局分局（淡滨尼和武吉班让除外）办理退费。

冯世美（75岁，私召车司机）之前用了几十年的纸质固本，四年前开始改用Parking.sg时有些不适应，不过如今这已是他每天必用的应用。“现在到哪里都是电子收费，我已经好些年没有买固本了，就算想买也不知道要去哪里买。”

另一名驾车者梁有为（31岁，物流经理）则说，Parking.sg的最大好处是如果想要延长停车时间，不必回到车里多撕几张固本，而且提前取车还能退款，不仅省钱还更加便利。就连他的父母也都倾向于使用这个应用，已停用固本。

以往停车时，陈泽元（45岁，培训员）不确定会停多久时间，为安全起见，他有时会多放一两张固本。改用Parking.sg后，他能按分钟付费，避免浪费多余的固本。

“我和身边开车的朋友基本上都不再用固本了，如果固本停用的话应该也没差，可能影响到少数不用智能手机或没有下载应用的年长者。”