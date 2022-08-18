亚洲文明博物馆澄清 被指赃物雕塑采购过程合规

尼泊尔一个组织声称，20多年前在当地失窃的一件宗教文物，目前在新加坡亚洲文明博物馆展出。针对这项指控，博物馆澄清采购过程符合内部程序和国际标准。

名为“Lost Arts of Nepal”（意为“尼泊尔遗失的艺术品”）的组织星期天（8月14日）在面簿发贴文指称，当地失窃的印度教神祇尼尔巴拉希（Neel Barahi）雕塑，出现在新加坡亚洲文明博物馆的馆藏中。这尊雕塑于1636年完成，距今有386年历史。

组织的一名代表星期三（8月17日）匿名回复《联合早报》的询问时说，根据当地习俗，每年会有一人轮流看守雕塑。这尊失窃的雕塑是在1999年6月16日，从看守人位于帕平（Pharping）的住家中偷走的。

他还说，每年在帕平举办的圣节上，信徒会抬着七尊印度神雕塑游街，失窃的尼尔巴拉希神雕塑是其中之一，它的设计如同一个林伽（Shiva linga）遮罩。这不是独立的窃案，七尊雕塑中有四尊遭盗窃。

帕平是尼泊尔的一个小镇，距离首都加德满都以南约20公里。印度教是尼泊尔最大的宗教，林伽是印度湿婆神阳具崇拜的象征。多家尼泊尔媒体跟进报道了这则贴文。

针对组织指雕塑是赃物，亚洲文明博物馆发言人受询时说：“报道中的物品是个铜制的林伽遮罩。亚洲文明博物馆于2015年，根据国家文物局制定的程序购入这件物品。”

发言人解释，这些程序包括在采购时，由外部专家组成的购藏委员会评估物品，以及严格检查物品的来源。审查程序以国际惯例为标准，并会定期检讨。

雕塑未被列入全球最大私人盗窃艺术品数据库

发言人也补充，这个林伽遮罩未被“艺术品失窃登记处”（Art Loss Register）登记在案。艺术品失窃登记处是全球最大的私人盗窃艺术品数据库。

林伽遮罩有四面，代表神的不同相貌，包括凶恶相和半女相。

Lost Arts of Nepal告诉《联合早报》，他们把收集到的证据都交给了另一个致力于寻回国家文物的组织“Nepal Heritage Recovery Campaign”。对方会与尼泊尔政府考古局接洽，以便通过外交途径联系亚洲文明博物馆。