提供资源让看护者“喘息” 也助残障者有尊严独立生活

自15岁被诊断患有肌肉萎缩症后，罗淑娴的肌肉发生退化，并逐渐失去行动能力，必须以电动轮椅代步。尽管如此，她尽可能通过辅助工具过上正常生活，也希望帮助更多残障者有尊严地独立生活。

现年63岁的罗淑娴是新加坡肌肉萎缩症协会的联合创办人兼主席。她受访时说，为看护者提供更多援助，以及确保残障者获得完善的医疗服务对这个群体至关重要。她观察到协会有不少患者都由年迈的父母照顾，但看护责任往往令他们精疲力竭，这些看护也希望能获得更多资源，以便更好地照顾亲人的需求。

星期三（8月17日）公布的加强残障服务总蓝图其中一个建议是给予残障者的看护更多支援，如提供喘息看护（respite care）服务，和协助他们为亲人规划将来的照护模式等。对于政府未来将继续帮助减轻看护者的负担，罗淑娴深感欣慰。

也是总蓝图指导委员会成员的她说：“这个总蓝图是很全面的计划，它意味着政府愿意采取必要的措施去解决残障者和看护者面对的问题。来自公共、私人和民间领域的伙伴也会合作落实这些计划，我相信残障者将有机会反映他们面临的挑战，并和政策制定者交流意见，从而让对方深入了解须改进的地方。”

设计住宿护理新模式让残障者社区原地养老

另外，为了确保残障者继续在社区生活和原地养老，当局计划为他们设计新的住宿和护理模式，并检讨现有的社区和智障人士之家等设施的设备，以应对残障者不断变化的需求。

社会服务机构AWWA首席执行官卡尔蒂克（J R Karthik）受访时，以即将在9月投入运作的AWWA之家与日间活动中心为例说，AWWA将为此试行一项计划，即入住这家中心的残障者过生日等特定日子时，允许他们的家人到中心陪伴并留宿。当家人有信心带残障亲人回家生活时，机构也会安排治疗师帮忙进行家居改造，以及教导家人如何照顾残障亲人。

卡尔蒂克说：“我们会通过提供康复治疗服务和让残障者掌握独立生活的技能等，帮助他们重新融入社区……我们不想让残障者觉得一旦住进残障人士之家，就只能永远待在这里，我们还是希望他们的家人尽可能带他们回家就地养老。”