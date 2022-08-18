张惠灵在新加坡管理大学就读时与三名同学组成咨询团队，在繁重的课业之余无偿为慈善组织提供咨询服务，助他们在后疫情时代更好地接触受益人、筹款和管理义工。

冠病疫情暴发后，许多非盈利组织无法面见受益人，也不能通过大型慈善晚宴筹款，运营陷入困顿。当时还在新加坡管理大学就读的张惠灵与三名同学组成咨询团队，在繁重的课业之余无偿为这些组织提供建议，助他们在后疫情时代更好地接触受益人、筹款和管理义工。

现年24岁的张惠灵受访时说，他们至今已帮助超过30个非盈利组织，涵盖年长者护理、青少年保护、医疗保健与体育等领域。

团队会先与非盈利组织讨论，了解他们面对的主要问题，再进行大量的研究和分析，以及采访工作人员与义工，最后提炼一套见解和建议，提呈给组织。

张惠灵举例，有一家非盈利组织需要有心理学背景的义工，于是他们帮助这家组织确定可以在哪里找到这类义工，并制定义工参与模式，提高义工的留任率和参与度。

虽然张惠灵已经步入职场，但她仍活跃于这个名为Thrive Social Consulting的团队。她说：“看到其他人还是专注于这个使命，也继续有非盈利组织找上我们，证明这方面的需求依然存在，这推动我继续前进。”

除了这个咨询团，她在大学期间还参加了国际非盈利组织Bridges for Enterprise，无偿为社会企业提供咨询服务。她也会在周末到慈善团体彩虹俱乐部（Club Rainbow）担任补习教师。

张惠灵的学业负担也不轻，她攻读社会科学（政治、法律和经济）和会计双学位，并以GPA 4.0满分的佳绩毕业，同时荣获穆斯塔法（Mustafa Izzuddin）优秀社会科学毕业生奖，以及新大第二名优秀毕业生（salutatorian）奖。