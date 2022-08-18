杨荣文：新加坡应设特选大学和理工学院培养华文精英

随着中国崛起，华文地位将越来越重要，但过度依赖外来华文人才具有风险。新加坡应成立华文高等学府，培养一群以新加坡人为核心的华文精英。

前外交部长杨荣文日前接受《联合早报》专访时提出上述观点。

杨荣文在8月底即将推出的新书“Musings”（意为冥想）中，大篇幅呈现了自己对本地华文教育的看法，提出新加坡应成立特选大学和特选理工学院培养华文精英，以此减轻对外来华文人才的依赖。

他说：“对我来说，这是必要的。如果我们没有一群华文精英，就得依赖外来华文人才。但是过度依赖外来华文人才是危险的，因为他们不在这里长大，没有受过相同的教育，对社会没有同样深入的了解。如果你有一群以新加坡人为核心的华文精英，就可以在这个基础上吸引外来人才。但没有的话，就无法这么做了，还可能把我们的社会带向错误的方向。”

杨荣文在书中也直接点名南洋理工大学和义安理工学院，建议这两间学府率先转为“特选”学校。“当南洋理工大学转为特选大学时，恢复昔日校名（南洋大学）将有助于解决历史问题，让我们从更有利的位置迎向未来。”

1955年在新加坡民办的南洋大学是东南亚第一所华文大学。它后来因为新加坡语言政策改变在1980年关闭，与新加坡大学合并成为新加坡国立大学。这起事件直到今天仍容易牵动老一辈华校生的神经。

针对记者提问南大问题离终结还有多远时，杨荣文回应说：“南大华文教育和华人文化是我们根系重要的一部分……所有文化根源都应该被珍惜和得到滋养，我们才能应对改变。对新加坡来说 ，深厚的文化底蕴是至关重要的。”

杨荣文在访问中也回应他过于“亲中”的评论，提出对于新加坡人身份和新加坡人政治立场的见解。

点击视频听他谈对本地华文教育和国际局势的看法。