食客点4元5角鸡饭 被“逼”升级成5元

食客申诉，勿洛著名鸡饭摊明明标价4元5角，但顾客一来就被问要5元5角或更贵，有次连问都不问，直接卖顾客5元鸡腿饭。

网民在面簿专页Complain Singapore申诉，位于勿洛南第16座熟食中心的东风发海南鸡饭摊明明标价鸡饭4元5角，但点餐时，摊贩却只给出了5元5角还是6元5角的选项。

《新明日报》记者日前两次走访，并点了一份烧鸡饭，摊贩确实擅自换成5元的鸡腿饭。当记者重申点的是烧鸡饭时，对方却说鸡腿饭只要多5角，然后要求支付鸡腿饭的价钱。

据观察，当其他顾客点餐时，摊贩会直接问“5块半还是6块半”，而不提标价上的4元5角。不过，几名初院学生来点餐时，摊贩就会给予4元5角的选择。

这些学生受访表示，他们每隔几天就会来光顾，摊贩也一直给予4元5角的选择。

记者对比了4元5角与5元5角的鸡饭份量，米饭相同，但较便宜的分量少了3块鸡肉。

其他分店：若有问题可投诉总部

记者走访其他分行，发现摊贩有提供4元5角的选择。

记者前往位于兀兰73通道第691座组屋楼下的分店时，摊贩并未直接问说要5元5角或6元5角的分量，而等记者提出要购买4元5角的鸡饭后，也未要求购买其他价格的鸡饭。

摊贩黄忠顺（47岁）说，网民反映的情况即使存在，也应该只是个别摊位，毕竟价格取决于摊主。

不过他说，如果觉得有问题，可以投诉给总部。“这种行为是不对的，价格写在上面的话，就不能乱卖。”

完整报道，请翻阅2022年8月18日的《新明日报》。