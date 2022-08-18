政府出招管神秘盒 不让它成为潘多拉

五元的“神秘盒子”可能开出钥匙包或扑克牌，但也可能开出苹果手机或电脑？曾经风靡一时的神秘盒子如今几乎消失于本地市场，近日，赌博管制局更宣布为神秘盒子游戏的奖品设100元价值顶限。神秘盒子究竟是什么？它又为何逐渐销声匿迹？

什么是“神秘盒子”？

神秘盒子（mystery box）与小孩子热衷的扭蛋，以及近年爆火的“盲盒”有着相似的概念，也就是让消费者在无法提前得知具体商品的情况下，凭运气随机抽选外形相似的礼盒，而这一概念似乎都最早源于日本的“福袋”。

不过，与扭蛋、盲盒和福袋不同的是，神秘盒子里的商品价值，通常与盒子售价大相径庭，而每个盒子的物品价值也大不相同，消费者购买时也无从得知盒内物品究竟是哪种类型的商品。

商家用各种高价电子产品作为诱惑，鼓励消费者花小钱碰运气，不过最后大概率会抽到廉价的小商品，有欺骗消费者之嫌。

图/张进培

图/张进培

神秘盒子为何踩到法律红线？

神秘盒子贩卖机最早走红于台湾，2017年先后进入马来西亚和新加坡。短短不到一年，这类贩卖机在本地盛行起来，2018年有至少四家业者在全岛经营近50台贩卖机。

贩卖机标榜让消费者用5元或10元，即有机会兑换到高价的神秘礼品。本地就曾有网红花340元开箱整台贩卖机里的68个神秘盒子，结果开出的多是木夹子、随身镜、挂饰、牙刷架等廉价小物，仅有五件价格远高于5元，包括麦克风、空气加湿器、小蓝牙音箱、限量版吉蒂猫（Hello Kitty）电脑。但即使抽到高于售价的商品，大多也是山寨货或冷门品牌。

不过，由于这类贩卖机“以小博大”的经营模式触犯公共赌馆法令，新加坡警方2018年禁止相关业者继续运作。山不转路转，其中一家业者“Hey Box”改以“透明盒”取代“神秘盒”，让公众清楚看到盒内物品，再自行斟酌是否购买。但少了神秘元素之后，“透明盒”的销量急剧下滑，如今神秘盒子贩卖机已在本地销声匿迹。至于其他类型的贩卖机如抓娃娃机则可继续营业，因消费者可以看到里头的奖品。

为避免公众掉入赌博陷阱，由赌场管制局重组而成的赌博管制局（简称赌管局）8月16日宣布从明年起，贩卖神秘盒子产品的零售商须遵守类别执照条例，奖品零售价不得超过100元。

针对这一新措施，触爱家庭服务资深辅导员陈汉锡受访时说：“5元、10元看似很少，却也很容易纵容消费者的贪念，让他们逐渐赌上瘾。”

陈汉锡认为，新条例能够间接保护消费者，同时也是提醒和督促商家要有社会良知，不应引诱消费者赌博。

由于神秘盒子贩卖机触犯公共赌馆法令，警方在2018年禁止相关业者继续运作。（档案照）

为何“盲盒”人气不减？

和神秘盒子不同，盲盒（blind box）在近几年持续畅销，甚至掀起“盲盒经济”，将盲盒商业模式推向高峰。

盲盒一般作为系列销售，一个系列里有多个基础款和一两个隐藏款，消费者知道自己购买的系列有哪些设计，却又无法确定具体买到的是哪一个，这样的不确定性能够刺激消费者的购买欲。

今年4月“入坑”盲盒的陈芝欣（化名，28岁），至今和弟弟一起购买的盲盒多达28个。她虽然不是迪士尼的铁粉，但其中10个盲盒是泡泡玛特迪士尼系列的造型公仔，几乎集齐了整个系列。尽管每次只买一个，但买得越多，想要买到指定款式的欲望，就像滚雪球一样越滚越大，难以控制。

陈芝欣受访说：“盲盒是未知的，在购买和打开的过程中会给人带来期待感和惊喜。” 不过她也坦言，若不是以盲盒的形式，而是以相同的价格直接购买摆件的话，自己大概不会购买。

泡泡玛特的创始人王宁曾说：“买盲盒就像买冰淇淋，存在的意义就是让消费者获得5至10分钟的多巴胺。”盲盒的销售模式正是抓住时下年轻人愿意为短暂快乐埋单的心理，让盲盒成功打入潮流玩具爱好者的群体。

电玩“战利品箱”或成下个取缔目标？

随着赌博与游戏之间的界限日益模糊，电子游戏中的赌博元素越来越受到关注，尤其是常见于电玩的“战利品箱”（loot box）。

战利品箱犹如虚拟世界的神秘盒子，玩家须付费购买，才能得到盒子里的“战利品”，也就是有利于玩家胜出的游戏配备，而其中不少消费者是孩童或青少年。

学生戴书扬（25岁）从16岁开始为游戏充值，单是在米哈游的《原神》这款游戏上，他就为抽奖累计花费1600元。

辅导员陈汉锡在谈到青少年购买虚拟战利品箱的问题时表示担忧。他提到，一些青少年在玩游戏时难以把控界线，为了游戏里的排名，会花费超过自己可负担的金额去买一个“虚荣”，这是家长须关注的问题。

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明，今年3月在国会答复议员询问时说，靠运气的战利品箱只要不设套现途径，即无法将虚拟奖品兑换成现实生活中的金钱或商品等，在新加坡法律下不算赌博。尽管如此，赌管局下来仍会对提供战利品箱这类较低风险产品的业者，推行类别执照制度。