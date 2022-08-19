逾半世纪卖豆干 九旬摊贩不言休

一生与豆干为伍！年轻时跑腿送豆干，拜师学艺后，在家中自制自卖，之后转战巴刹至今，九旬老摊贩不言休。

走入宏茂桥4道第628座巴刹，小贩们忙碌的身影映入眼帘，唯独一名白发苍苍的老翁，神色自若地坐在一间豆干摊位前。

90岁的刘镇河是巴刹最老的摊贩之一，1932年在本地出生，和妻子育有五男三女，目前与幼子刘鸿南（56岁）共同经营摊位。他风雨不改，每天凌晨1时许就来准备开档，一转眼就过了半世纪。

年幼时家境贫寒，加上战火纷飞，刘镇河没机会接受教育，很年轻就出来社会打拼，日据时代结束后，到母亲工作的家庭式豆干制造厂工作，挨家挨户送货。

“为了多赚点钱，我还买面条和豆腐，送货时顺道卖给顾客。”

20多岁时，当年的头家关闭了豆干厂，母子俩失业后，决定继续这门生意，自己买来了石磨和黄豆，走上了卖豆干之路，前头家也很支持，说钱不够可以向他借。

刘镇河忆述，在一家人的齐心协力下，从骑脚踏车送货，到开小罗厘，他的生意逐渐起色。

随后，甘榜迫迁，他在43岁时转行当小贩，又因为食品制造须转移至工业区，他改向他人拿货，不过至今都不肯退休。

刘鸿南则表示，现在大部分的事都是自己在打理，老父没做粗重的工作，只来摊位坐坐、帮忙。“毕竟老人家还是要有事情做，才能过日子。”

完整报道，请翻阅2022年8月19日的《新明日报》。