谷歌Chrome浏览器出现漏洞 网安局促用户立即更新

新加坡网络安全局电脑紧急反应组促请在微软视窗、苹果Mac和Linux操作系统使用谷歌Chrome浏览器的用户，以及苹果产品用户立即安装最新的“安全更新”，修补漏洞。

根据电脑紧急反应组（SingCERT）星期四（8月18日）在网站发出的通告，谷歌已为上述三个操作系统推出最新的Chrome版本。

Chrome最新的“安全更新”（security update）将修补11个安全问题。谷歌了解到其中一个严重漏洞目前处在活跃状态，存在于一般用户的设备中，但没有提供更多详情。

根据科技新闻Bleeping Computer报道，这是谷歌今年修补的第五个被利用的零日漏洞（zero day vulnerability）。零日漏洞指的是攻击者在供应商意识到之前，就已发现的软件漏洞。

南洋理工大学计算机科学与工程学院助理教授赵俊说，这个频率是正常的，因为Chrome太复杂，有几百万条程序行数，因此总能发现漏洞。“像Chrome这种复杂软件，要清除漏洞是不可能的。”

他指出，漏洞若没有补上，通过Chrome网页启动的应用可能无法正常运作。

一般情况下，Chrome用户在电脑上关闭和重新打开浏览器时，“安全更新”程序会在幕后自动更新。

Chrome用户也可通过以下方式更新浏览器：打开浏览器后，依次序点击右上角的“更多”三点图标、“帮助”“关于谷歌Chrome”和“更新谷歌Chrome”。要是找不到“更新谷歌Chrome”，意味着使用的Chrome浏览器已是最新版本。

电脑紧急反应组星期四在另一个通告中指出，苹果公司发布了安全更新修补两个零日漏洞，并促请用户立即安装补丁。攻击者可利用漏洞“操控”受影响产品。有报道称这些漏洞已被利用。

Monterey Mac操作系统用户则应确保使用的是12.5.1，苹果手机和平板电脑的最新iOS版本是15.6.1。

赵俊认为Chrome和苹果的安全更新并没有关联。他解释，Chrome的安全更新是针对笔记本和桌电的Chrome浏览器，而苹果的安全更新则有关Mac和iOS操作系统。