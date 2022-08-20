相关工伤意外上半年同比增至58起 巴士车长须上课 提高安全驾驶意识

陆交局本月底推出为期一天的“巴士车长安全驾驶”课程，作为新加坡巴士学院复习培训计划的必修课。巴士车长会陆续在未来三年内上课。

今年上半年，本地共发生58起涉及巴士的工伤意外，比去年同期多四起。当局将为巴士车长开办课程，倡导安全驾驶。

陆路交通管理局星期五（8月19日）举办首届公共交通安全与保安奖（Public Transport Safety and Security Awards），以表彰公共交通运营商、点对点（P2P）运营商，及确保我国公交系统安全和保安方面有贡献的工作人员。

交通部兼财政部高级政务部长徐芳达受邀担任颁奖典礼主宾。他致辞时说，今年上半年，与地铁相关的工伤意外共15起，与去年同比减少六起。然而，涉及巴士的工伤意外则从去年的54起增至58起。

为加强巴士车长的道路安全意识，当局将于本月底推出“巴士车长安全驾驶”（BC Drive Safe）课程。这个为期一天的课程将作为新加坡巴士学院复习培训计划的必修课。巴士车长会陆续在未来三年内修读这个课程。

徐芳达指出，巴士车长将通过课程，进行案例研究、危险意识与模拟培训，从而学习如何识别其他道路使用者带来的潜在危险，并运用防御性驾驶来降低危险。

首届公共交通安全与保安奖共颁发六个运营商奖项，以表彰有良好安全记录且致力于确保乘客和工作场所安全的运营商。另有12组公交工作人员获得星光（Star）奖，以表彰他们为创造一个更安全和更有保障的工作场所做出的努力。

另外，八组人则因在执行职务时，成功防止危险事件发生而获颁特别表扬奖。

乘客失足头发卡车轮 车长机警解救获表扬

新捷运巴士车长陈伟赙（26岁）是其中一名特别表扬奖的得奖者。今年1月15日，一名七旬妇女从巴士下车后，不慎失足，头发卡在车轮内，所幸陈伟赙及时察觉，才避免酿成更严重的事故。

来自马来西亚柔佛的陈伟赙受访时说：“由于巴士即将开往波那维斯达巴士终站，所以当时车上已经没有任何乘客。当我要把巴士开走时，突然听见‘啪’一声，透过车侧镜，我看见一名刚下车的妇人倒在巴士与路堤之间。”

他下车后，发现妇女的头发卡在车轮内，附近接种中心的工作人员也前来帮忙，并借他剪刀把妇女头发剪掉。最终，妇女的头部与肩膀受皮外伤，但若他继续行驶，后果可能不堪设想。

陈伟赙希望通过这起事件让其他巴士车长意识到，观察乘客的重要性，及对年长乘客须有更多的耐心。

阻止控制中心火势蔓延 SMRT巴士两人员获奖

同样获得特别表扬奖的还有SMRT巴士的运营绩效与协调部高级主管刘利泉（61岁）和首席巴士车长郭文水（49岁）。

今年1月6日，宏茂桥巴士车厂的一个控制中心因电线短路失火，他们两人成功阻止火势蔓延。

加入SMRT近41年的刘利泉说：“我在办公室听见火警响起，但没几秒钟就停了。当时多数同事居家办公，我担心如果真的发生事故，没有人能察觉，于是决定去查看。”

后来，他发现控制中心有个角落有白烟，后来慢慢出现火苗。他当机立断，关上总开关，并疏散其他同事。这时，受过紧急救援技能培训的郭文水到事发地点，立即拿起灭火器把火扑灭。

他们说，希望有更多人重视工作场所的安全，并提高警觉性，以减少意外事故发生的概率。