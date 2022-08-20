曾骗42人财色 渣男出狱再害10女

当年恶名昭彰的“大话情圣”，两次出狱后仍然到处骗财骗色。如今他再装“阔佬”欺骗10名女子，包括称每月会给17岁的“甜心女友”5000元零用钱，还逼她找同龄友人陪他。

陈进发（译音，49岁）第一次上报是在2005年。当年《新明日报》报道，他在2000年至2004年之间犯案，谎称自己是富商，诱骗28名20岁至49岁的女子上床，还骗走她们逾12万元。

他当时被判入狱八年，2009年9月假释出狱后，接下来的两年内又继续骗财骗色，再骗了14名男女逾12万元。那次他谎称自己是金融才俊，还聘专人驾驶豪华车接送受害者。

陈进发在2013年2月被判七年的改造性监禁。不料他在2020年2月出狱后，去年1月再次犯案。

这次则有10名女子被骗财骗色，他被控20项欺骗和恐吓等罪名，日前承认其中八项罪名，余项交由法官考虑后，星期五（8月19日）被判九年的改造性监禁。

根据案情，被告一般通过网络平台Locanto寻找猎物。他在平台登广告谎称自己有钱，想要寻找“甜心女友”，每个月能给对方5000元零用钱。

一名17岁少女2021去年1月4日看到广告向他询问详情。为了让少女上钩，刚失去清洁工作的被告，谎称自己是“金融业阔佬”，“月入五六万”，而且还“住在公寓”。

被告继续“炫耀”，说他前女友们的开销都由他包办，还时常买昂贵礼物给她们。

少女急须2万元缴学费，因此答应被告，只要他肯还清她的学费，就陪他上床。

被告答应并立刻邀女生到酒店“宅度假”，称会在48小时内将钱转给她。

两人隔天到四星级酒店上床，离开前被告称只能先转给少女1万元，而且得在一周后才能到账，还谎称他身上的钱已答应借给朋友，须暂时向少女借400元。

完整报道，请翻阅2022年8月20日的《新明日报》。