甘榜鸡饭卖5元仍月亏3000元 摊贩暂关档止损

甘榜鸡越来越贵，有从业46年的鸡饭摊主表示，因没有鲜肉鸡改用一只成本高达20元的甘榜鸡做鸡饭，每月亏约3000元，不得已将在下周六（8月27日）暂时关闭鸡饭摊。

有公众在面簿送餐群组“Hawkers United-Dabao 2020”透露，所喜爱的鸡饭摊要停止营业。记者走访直落布兰雅小贩中心的和记海南鸡饭，摊位从2014年3月开业至今八年多，然而摊主刘先生（58岁）告诉记者，因为马国活鸡出口禁令仍未解除，将在8月27日暂时关闭。

他表示，鸡饭摊一向来用鲜鸡做鸡饭，自马国禁止出口活鸡以来，他曾关闭档口约两周，直到有了新鲜的甘榜鸡出口后才再开档。

然而他指出，新鲜甘榜鸡的成本比一般的鸡高了很多。“之前一只肉鸡重约1.8至2公斤，每公斤价格在5元，因此一只鸡的价格最多不会超过12元。然而现在使用甘榜鸡，通常大小在1.4公斤至1.8公斤之间，价格差不多在20元左右。”

由于甘榜鸡的成本价高，近日他的鸡饭也从小份3元5角上涨到4元，大份鸡饭4元5角上涨到5元。整只鸡的价格更是从一只28元上涨到32元。

“成本太高，只好涨价，但也不敢起价太多，因为鸡饭价格太高很难卖。”

他指出，自从马国禁令以来，鸡饭摊生意下降四成，之前一天可以卖至少20只鸡，如今每天只能卖出约10只，加上运作成本每月亏损约3000元。

刘先生表示，自己从12岁跟着姐夫学做鸡饭以来，至今从业已经46年，先后在后港的罗弄阿苏咖啡店、樟宜村小贩中心、蔡厝港的咖啡店和直落布兰雅小贩中心开鸡饭摊。

这些年里，他经历过禽流感、沙斯疫情，以及最近的冠病疫情。当年禽流感来袭，他生意暴跌，从一天卖几十只鸡下降到一天卖三五只，他曾暂时收掉鸡饭摊，改卖肉骨茶。这次，他决定暂时关掉摊位止损。

完整报道，请翻阅2022年8月20日的《新明日报》。