情侣铁道走廊骑车 树压女子困一小时

锦茂路一带铁道走廊，一棵大树轰然倒下，砸中男女脚踏车骑士，女骑士受困近一小时。

这起事故发生在星期六（8月20日）下午5时55分左右，地点是170号锦茂路，即乌鲁班丹民众俱乐部后方处。大树倒下时，横跨在铁道走廊（Rail Corridor）上。

《新明日报》记者走访时，民防部队、救护车与警车已到场，警员拉起警戒线，工作人员在天色昏暗的铁道走廊上清理断枝，直到晚上约9时才重新开放走廊。

脚踏车骑士邱女士（49岁，教师）告诉记者，星期六傍晚到铁道走廊骑车时，获悉不远处有大树倒下，因此前去查看。她透露，现场有一名男骑士透露说，他亲眼看到大树轰然倒下，阻断前方去路，还有一对男女骑士遭殃。

据她了解，男女骑士相信是情侣，女骑士在前方，男骑士紧随在后，大树突然倒下时，女子刚好被大树压中，男子则被树枝打中。

“男子没有受困，也没有流血，还有意识。民防部队之后使用电锯将大树锯断，一名女子才被拉出来。”

邱女士说，女子在大约6时55分被救出来后，她就离开现场。事后，这对年约三四十岁的男女被送上救护车。

工人上午仍在清理断枝

《新明日报》记者星期天早上回到现场观察，铁道走廊上有多名脚踏车骑士与跑步者。另外，现场有数名工人仍在清理走道两旁的断枝。

据观察，横跨在铁道走廊的一些树枝也穿过走廊旁的一处洋房木栅栏内，但没有造成破坏。

受访公众姚纪爱（56岁，自雇人士）说，下雨后比较可能发生树倒事件，下雨时运动的人都须更加小心。

完整报道，请翻阅2022年8月21日的《新明日报》。