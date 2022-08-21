国庆群众大会2022：你要知道这6大重点

国庆群众大会2022星期天晚上（8月21日）在工艺教育学院总部举行。这是冠病疫情自2020年暴发以来，国庆群众大会首次恢复以往规模。

以下是李显龙总理长约两小时演讲内容的六大重点。

1. 进一步放宽戴口罩规定

新加坡目前仍实行两项针对冠病疫情的社交安全管理措施，分别是室内须戴口罩；以及到访高风险环境如餐饮场所或参加大型活动前，须完成疫苗接种。

李总理说，我国在对抗疫情方面取得长足进展，目前正学习与冠病共存。我们如今能更好地应对每一波疫潮的来袭。（海峡时报）

随着疫情趋稳，戴口罩的规定将进一步放宽，只有在公共交通工具等人们长时间密集聚集的公共场所，以及在诊所、医院、养老院等医疗机构须要戴口罩。公众可自行选择是否在其他室内外场所佩戴口罩。

李总理特别提到，师生在校园和课室内无须戴口罩，这是为了让学生可以看清彼此和教师的面部表情，“这对他们的学习和发展至关重要”。

但大家不要急着不戴口罩哦，这些规定的具体施行日期，有待抗疫跨部门工作小组日后宣布。

这场席卷全球的疫情给新加坡带来了众多宝贵经验。李总理说：“最重要的教训是保持个人和社会责任的精神，并继续在社会中培养我们的互信，在平常日子里日复一日持续。这样，下一次再遇到危机时，就能依靠我们所建立的深厚互信渡过难关，就像对抗冠病一样。”

李总理指出，许多人在这次的全国抗疫行动中，超越了他们的职责范围，当中包括医护人员、公务员、私人企业、非政府组织和社区团体，以及各行各业的人都为抗疫做出了贡献。（国大医学组织提供）

此外，为表彰人们在疫情期间的奉献和公共精神，政府将向直接参与抗疫工作的个人和团体颁发特别国家级奖项“应对冠病坚韧奖章”（COVID-19 Resilience Medal）。获奖名单将在今年底公布，颁奖典礼明年举行。

2. 大力发展大士港口、樟宜T5和巴耶利峇

樟宜机场第五搭客大厦（T5）发展计划在延宕两年后重启，政府期间也重新评估了航空业的的长期前景，得出前景依然光明的结论，并改进了搭客大厦的设计，例如在暴发疫情时可安全、灵活地隔离不同航班旅客，调整运营规模，以及更绿色节能。预计建筑工程两三年内展开。

在2030年代中竣工后，T5每年可应付约5000万人次的客流，相当于T1和T3总和。它不仅能向全世界展示新加坡的面貌，巩固我国作为全球航空中心的地位，也会是国人引以为傲及享受的地方。

毗邻T5的将会是樟宜东商业休闲区（Changi East Urban District）。这会是一个新的商业和生活区，为新加坡人创造更多娱乐和就业机会。

T5位于占地1080公顷的樟宜东发展项目园区内，分阶段建成后，每年可应付约5000万人次的客流。（交通部提供）

李总理说，我国的机场和海港作为商业及经贸枢纽，以及确保新加坡与世界接轨，扮演关键角色。疫情期间，在其他国家的港口被迫关闭或货物积压的时候，我国则因提前做好规划，港口能保持全天候开放，巩固了我国作为“补时港口”（catch-up port）的地位，让船只把在其他港口拖延丢失的时间追回来。

我国去年全年集装箱吞吐量为3750万个标准箱（TEU），创下历史新高。大士港口（Tuas Port）约20年后全面投入运作时，预计每年的吞吐量将达6500万个标准箱，几乎是目前水平的两倍。

大士港口分四个阶段发展，第一阶段的首两个泊位已于2021年底正式投入运作。它将是全球最大的全自动化港口，采用人工智能进行船只交通管理和港口清关等工作，加快运作效率。

建设中的大士港口。（新加坡海事及港务管理局提供）

另一方面，巴耶利峇空军基地将在2030年代搬迁至樟宜东，腾出约800公顷土地，相当于五个大巴窑市镇，可重新发展为新镇。

市区重建局正就制定巴耶利峇空军基地原址的未来总体规划，征询公众与业界意见。一些建议包括，将现有3.8公里长的飞机跑道作为新镇中轴线，建筑沿着这条顺风向而建的跑道平行建起，既自然通风，也让跑道成为绿色长廊或社区空间，打造独特又富有历史感的新一代市镇。

巴耶利峇空军基地将在2030年代搬迁至樟宜东，腾出约800公顷土地建设新一代市镇。图为基地的跑道。（档案照）

国家发展部预计，新镇可建造约15万户公共及私人住宅单位，规模相当于目前榜鹅与盛港总和。商业及工业设施也会跟上，以带来就近的工作机会。

空军基地搬迁后，巴耶利峇和周边地区的建筑高度限制也会解除。这意味着，邻近市镇如后港、马林百列和榜鹅等可重新发展，更充分地利用空间。

李总理笑说：“新加坡人有时担心，我们将来会用光空间，住房不够也负担不起。我要说的是，不用担心，我们已经做了研究和规划，我们将为子孙后代提供足够的空间。我们的问题不是找不到足够的空间来建造住房，也不是住房无法让新加坡人负担得起，而是有没有足够的婴儿在这里成长和生活！”

3. 废除377A 修宪保护婚姻

政府计划废除《刑事法典》第377A节条文。也就是说，男男性行为将不违法。

不过，废除第377A节条文后，政府决定修改宪法，保护现有的“一男一女”婚姻定义，避免这个问题交由法庭裁决。

“我国还是会维护和保障现有的婚姻制度，我国法律只承认一男一女之间的婚姻。许多国家政策，包括与公共住屋、教育、领养条例、广告标准和电影分级有关的政策，都以这个定义为依据。政府无意改变婚姻的现有定义，也不打算改变这些政策”。

2019年6月29日，“粉红点”（Pink Dot）集会在芳林公园举行，当晚的亮灯环节呼吁废除《刑事法典》第377A节条文。（海峡时报）

377A是一条高度敏感且有争议的法律条文，源自1930年代英国殖民政府的规定，即任何男性在公共或私人场合犯下或教唆犯下，或促使或试图促使任何男性与另一名男性发生严重猥亵行为，可被判监禁最长两年。

2006年至2007年，内政部检讨《刑事法典》后，决定废除禁止异性口交和肛交的第377节条文，但男男性行为的377A节却保留了下来。

多个英国法系国家或地区已经废止将男男性行为入罪的条文，包括英国（1967年）、香港（1991年）和印度（2018年）。目前还保留的是孟加拉、马来西亚、缅甸、巴基斯坦、斯里兰卡和新加坡。

李总理说，自我国上一次在国会辩论377A的存废已过了15年，人们对这个课题的态度已有了明显的变化。尽管新加坡整体上仍是个保守的社会，但同性恋者已被更多人，尤其是年轻人所接受。

“即便是那些希望保留第377A节条文的人士当中，大多数并不希望看到政府主动执法或有人因此被定罪。”

不过，为避免人们此后以宪法为依据，进一步在法庭上挑战现有的婚姻定义，凸显社会分歧、煽动紧张情绪和分化社会，为我国带来不良的后果，政府决定将“一男一女”的婚姻定义写入宪法，不让它在法庭上受到挑战。

“在我们的多元社会里，不同群体难免会有强烈的对立观点。大家必须接受的是，不是什么事都能顺从自己的意愿。一边越是用力推动改变，另一边就越是用力反击……所有群体都应保持克制，因为唯有这样，全国才能万众一心，携手前进。”

法案将提呈国会，届时国会将就法案展开全面辩论。

4. 防范外来干预 强化国民身份认同

李总理说，为全球事务定调的中美关系正在恶化。两个大国在诸多课题上出现分歧，包括他们对立的意识形态和政府体系、中国在全球与日俱增的影响力，以及包括贸易纠纷、网络谍战、南中国海、香港在内的特定问题，还有近期令人担忧的台海紧张局势急剧升温。（路透社）

新加坡应对疫情的同时，也面临地缘政治的挑战。俄乌战争、中美分歧，以及最近急剧升温的台湾问题，都对新加坡影响深远。李总理担忧，未来大国之间的博弈会更激烈，局势也会更紧张。

“亚太地区会不会出现和欧洲一样的纠纷，发生冲突呢？我们不能排除这个可能性，所以，要做好心理准备，团结一致，应对任何危机。”

他也在华语演讲中解释了俄乌战争爆发时，新加坡为何明确表态谴责俄罗斯。

“我们不是选边站，我们不是亲美，也不是要和俄罗斯作对。但是我们必须采取坚定的立场，捍卫根本的原则，不能含糊。因为国家主权和领土完整，对所有国家，无论大小，都很重要。尤其对新加坡这样一个小国来说，这关系到国家的生存。”

“在乌克兰问题上，如果我们不坚持立场，不明确表态，万一有一天，我国面对侵略，国际上就不会有人为我们说话。”

不同国家在类似的争端中有不同的利益和考量，因此采取不同的立场。李总理指出，一些别有用意的信息会通过各类社交媒体传播，试图影响本国立场，如在俄乌战争中煽动强烈的反美情绪，或抹黑俄罗斯和中国，想要人们站在西方那一边。

李总理提醒：“当我们收到任何信息的时候，都必须要有所警惕，想一想，这些信息是哪里来的？有什么用意？我们真的要把它转发给朋友吗？”

“我们应该先弄清楚事实，不要‘照单全收’。我们必须防范不良外国势力的干预，不论它是来自哪一方。这样我们才能够保障国家的主权和独立。”

此外，李总理也提到在这个背景下强化国民身份认同，以加强国家凝聚力的重要性，其中包括传承本土华族文化。新加坡华族文化中心将成立一个研究小组，有系统地研究和介绍本土华族文化的发展。

李总理说：“新加坡华族不再是落叶归根，而是落地生根。我们有自己的故事可以说，而且一定要把这个故事说得精彩。”

5. 吸引全球人才来新发展

李总理宣布，我国将推出新措施，吸引有良好发展潜能领域的全球高端人才到新加坡工作和生活。（海峡时报）

“在这个时代，人才对一个国家的成功至关重要。”

各国在疫情期间纷纷面临对国家经济结构等领域的重新调整，疫情后全球对顶尖人才的争夺愈发激烈。在现有招揽科技业等外籍专才计划基础上，李总理宣布，人力部、贸工部及经济相关部门将推出新措施，以吸引有良好发展潜能领域的全球高端人才到新加坡工作和生活。

他举出我国数十年前从零开始发展生物医学科学（biomedical sciences）的例子。建国先贤吴庆瑞博士在1980年代看到生物医学有发展潜力，在一些人的质疑声中，成立分子与细胞生物学研究院（IMCB）；1990年代进一步推动成立新科研前身国家科技局（NSTB），请主席杨烈国跑遍全球顶尖大学和研究机构，邀请最优秀的科学家、研究人员和工程师加盟。

这批外来人才来新发展后，也指导当时初出茅庐的本地人才，逐步形成一个生态系统。30年后，当年的本地新人已独当一面，成为首席研究员、参与最先进的研发，或是成立初创公司；近年也陆续吸引国际药厂包括赛诺菲（Sanofi）和BioNTech来设厂生产疫苗。

李总理说：“如果我们没有在30年前寻找顶尖人才，持续建立我们的生物医学研究团队，培养本土人才，这一切都不会发生。这就是顶尖人才能够带来的变化。”

本地生物医学业为2万5000人创造就业机会，为我国制造业贡献了18％的国民生产总值（GDP，2020年数据）。

正因如此，新加坡能及时了解冠病疫苗开发的进展，利用行业网络，第一时间为国人争取到冠病疫苗。

针对新加坡人担心大量非本国居民在这里生活所产生的负面冲击，李总理表示，政府正跟进解决这些问题，缓解这些担忧。

“如果我们能吸引我们想要的人来到这里，这将真正帮助新加坡发挥光芒，成为创新、创业和发展的中心。这也会让本地人才想留在新加坡，参与建设一个充满活力和优秀的国家。每个新加坡人都将从我们的进步和成功中获益。”

6. 领导权交接重回正轨

随着我国抗击冠病疫情暂告一段落，逐步进入新常态，早前搁置的领导人交接计划重回正轨。

李显龙总理（左）今年4月宣布，财政部长黄循财（右）获同侪推举为第四代领导班子领军人。（通讯及新闻部提供）

李总理认为，面对疫情、地缘政治、经济问题及国家建设等国内外一系列挑战，新加坡能否成功取决于三大基本原则：团结的人民、高素质的领导团队，以及人民和领导人之间的高度互信。

“即便我们有最好的计划，但是没有这三个基础，也会是一场空。我用不同的方式，一再强调这些，因为它们非常重要，尤其是拥有好的领导，这是不容妥协的。”

他指出，像新加坡这样的小国没有犯错的余地。这不仅关系到新加坡能否继续取得成功，我国的生存也取决于是否有对的领导人。

“对的领导人”要有这些条件：具有诚信、敬业精神和能力；有信心做出艰难的决定并做正确的事情，即使这可能会失去一些选票；以及让人民信任。

年轻部长已选择副总理黄循财为他们的领导。李总理吁请大家给予黄循财和他带领的第四代领导团队最大的支持。

“有你们的支持，我们可以把希望和梦想变成事实。只要大家团结，我们能在这充满变数的世界里，取得更光明的未来。不只是为了现在，不只是为了我们自己，而是为了每个新加坡人的孩子，和未来的世世代代。”