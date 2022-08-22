李显龙总理：重启建设和政治接班 全民维持团结互信应对国内外挑战

总理在国庆群众大会英语演讲中，12次提到“信任”一词。他说，我国成功降低冠病死亡率的关键，是社会的高度信任。在一些国家，戴口罩这样简单而必要的预防措施成为激辩点。但在我国，人们不仅信任政府，也彼此合作、不对立。他重申，我国要有创意和坚韧地应对重重挑战，取决于团结的人民、高素质的领导团队，以及人民和领导人之间的高度信任。

过去几十年高增长、低物价的时代已结束，国内外地缘政治与经济局势如今非常严峻。刚走出冠病阴霾的新加坡，需要全民继续团结、维持互信，并重启因疫情耽搁了两年多的未来建设和政治接班工作。

今年国庆群众大会的主题是“守护未来”。李显龙总理星期天（8月21日）晚上发表英语演讲时，提到副总理兼财政部长黄循财启动的“新加坡携手前进”运动，希望通过运动人们更能体会一些对新加坡而言持久不变的要务。

这包括强化身份认同和认清国家利益、保持我国开放和联通，以及吸引和留住顶尖人才以建立世界级人才库，从而守护新加坡的未来。

我国也在努力建设大士港口、樟宜机场第五搭客大厦，以及重新发展巴耶利峇空军基地原址，全力冲刺从疫情中复苏，和为子孙后代建设未来。

然而，前路有许多挑战，不论是为下一场大流行病做准备、应对地缘政治危险和经济不确定因素、处理敏感的国内课题，或是为新加坡的长远未来规划和建设。

正当我国走出疫情时，外部环境却变得纷扰。总理说，为全球事务定调的中美关系恶化，两个大国在许多课题上有分歧，近日围绕台湾而急剧升温的紧张局势只是其中之一。

不过，中美须在气候变化、流行病与核不扩散问题等紧迫的全球问题上合作。总理说：“因双方的紧张关系使这变得几乎不可能，这对全世界来说是坏消息。”

俄乌战争也使中美关系，以及中国与澳大利亚和日本等美国在亚洲伙伴国的关系更复杂，亚太地区预计出现更多地缘政治角力。

总理说：“本区域享有那么长时间的和平，以致我们很难想象情况会变得不一样。但看看欧洲，那么突然、迅速地出了状况，我们能肯定本区域不会出现同样的问题吗？所以我们必须面对现实，也要做好心理准备。”

经济方面，总理说，过去几十年是“特殊时期”，但如今，中国增长和出口放缓、一些国家相互提高关税等趋势，都在推高成本和加剧通胀。

他在华语演讲中特别着墨生活费课题，强调政府今年4月起陆续推出许多援助配套，住在三房式组屋、育有两个小孩的低收入家庭本财年可获高达3700元援助。

对于一些人质疑政府既已提供这么多援助，为何不延后或取消调高消费税，总理强调这是不负责任的，因为我国人口在迅速老龄化，导致医疗保健和社会保障开支飙升。

总理在约70分钟的英语演讲中，12次提到“信任”一词。他说，我国成功降低冠病死亡率的关键，是社会的高度信任。在一些国家，戴口罩这样简单而必要的预防措施成为激辩点。但在我国，人们不仅信任政府，也彼此合作、不对立。

确保拥有好领导不容妥协

总理重申，我国要有创意和坚韧地应对重重挑战，取决于团结的人民、高素质的领导团队，以及人民和领导人之间的高度信任。

确保我国拥有好的领导人是不容商量与妥协的，像新加坡这样的小国，容错率为零。总理说，跨越57年和三代人，我国领导人赢得和维持新加坡人的信任与信心、与人民紧密合作推出好的政策，并改善所有人的生活。

“永远不要把这份信任或这种能力视为理所当然。继续努力物色合适的人，说服他们服务，并帮助他们为新加坡竭尽所能。让成功的方程式世代延续下去是我们的责任。领导接班因此至关重要。”

黄循财今年4月获推举为第四代领导团队领军人。总理对于因疫情搁置的接任计划能重回正轨，感到很高兴，并呼吁全国对黄循财和他的第四代团队、即属于新加坡人的团队，给予全力的支持。